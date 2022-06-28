Дефолт оголошено: росія не змогла виплатити зобов’язання

Борги росії по євробондах не погашено

росія не змогла виплатити зобов’язання по єврооблігацях, що свідчить про оголошення дефолту.

Як повідомляє Reuters, про це проінформувало рейтингове агентство Moody’s. Зазначається, що частина власників облігацій повідомили, що не отримали відсотки по євробондах у понеділок після закінчення термінів ключового платежу.

"27 червня виплати за двома купонами євробондів не дійшли до власників облігацій протягом пільгового періоду, що, згідно з нашим визначенням, є дефолтом", — йдеться у повідомленні агентства.

Також у Moody’s не виключають, що росія може пропустити й наступні виплати, що лише погіршить ситуацію.

Йдеться про два платежі розміром у 100 мільйонів доларів за валютними облігаціями, які росія мала виплатити ще 27 травня. Однак платежі мали пільговий період у 30 днів, який сплив у неділю, 27 червня.

Як повідомлялося раніше, народний депутат Ярослав Железняк пояснив, що технічний дефолт не означає, що у росії закінчилися гроші. Але такий статус спричинить ланцюжок нових проблем, які лише посилять стагнацію в російській економіці.