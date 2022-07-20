Кредитори України пішли їй назустріч: прийнято найважливіше рішення щодо боргу країни

Київ отримав відстрочку від виплати боргів на півтора роки і зможе продовжити її ще на рік

На тлі оголошення росії дефолту через невиплату зобов’язань по єврооблігаціях, Україна домоглась відстрочки виплати боргів приватним кредиторам. Група позичальників випустила заяву, що погоджується призупинити обслуговування боргу України з 1 серпня 2022 року до кінця 2023 року. Цей захід в разі потреби може бути продовжено ще на рік.

Документ опублікувало агентство Reuters. Він став відповіддю на офіційний запит Києва. Уряд звернувся до кредиторів з проханням надати відстрочку по виплатах через загарбницьку війну, яку веде проти нашої країни росія, руйнуючи не тільки оселі мирних українців та цивільну інфраструктуру, але й знищуючи економіку.

У Bloomberg порахували, що заморожування виплати боргів Україною на два роки може зекономити державі 3 мільярди доларів і ще більше – на виплаті процентів. "Враховуючи обставини, відстрочка була неминуча. Якби інвестори відхилили пропозицію, це було б жахливим піаром для інвесторів", – цитує агентство Віктора Сабо, фінансового керуючого компанії Aberdeen Asset Management, яка володіє українськими облігаціями.

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Як повідомляв "Телеграф", падіння ВВП України у 2022 році через війну очікується на рівні не менше 20%.