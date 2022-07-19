Нанесли около 40 ударов: ночью россияне обстреляли Никополь (фото последствий)

Сигналы воздушной тревоги звучали в Никополе практически сутки

В ночь с 18 на 19 июля российские оккупанты прицельно обстреливали Никополь Днепропетровской области. Врагом использовались реактивные системы залпового огня, городу пришлось выдержать не менее 40 артиллерийских ударов. К счастью, обошлось без жертв, однако местная инфраструктура значительно повреждена.

Больше информации сообщили в главном управлении ГСЧС Украины на Днепропетровщине, а также глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко. Известно, что в нескольких местах из-за "прилетов" начались пожары, их оперативно ликвидировали местные спасатели.

"Грады" работали по Никополю практически всю ночь, представляя собой опасность для всех горожан. Однако по счастливой случайности ни один из снарядов никого не задел. И это при том, что повреждены минимум три жилых дома, одно хозяйственное сооружение и еще два предприятия.

На последних, к слову, не обошлось без пожаров, однако огонь был весьма быстро ликвидирован работниками пожарной службы.

Сообщается, что две улицы Никополя временно обесточены — снаряды перебили линии электропередач. Соответствующие специалисты уже работают над восстановлением коммуникации.

Стоит отметить, что Никополь находится под огнем российской армии уже не первые сутки. Днем ранее от ударов артиллерии была повреждена больница, пострадала пожилая женщина.

Также "Телеграф" рассказывал, как прошла ночь на Одесчине, где оккупанты нанесли не один ракетный удар по областному центру и не только.