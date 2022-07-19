Война — день 146: оккупанты "огневым валом" штурмуют Донбасс и бьют ракетами по городам
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Оперативно о главном за 19 июля
Полномасштабное вторжение российской федерации в Украину продолжается уже 146 дней. Оккупанты нацелились на взятие трех населенных пунктов на Донбассе, для чего применяют свою излюбленную тактику массированных артиллерийских и бомбовых ударов, однако пока что каких-то значительных успехов не достигают. Вместе с тем продолжаются регулярные ракетные обстрелы украинских городов. В частности, в последние сутки значительно активизировалась российская морская группировка в Черном море, откуда по южным областям Украины наносятся удары ракетами.
В этом материале "Телеграф" информирует о главных событиях, которые произошли в Украине и мире 19 июля. Более оперативно информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.
1:00 Ночью россияне выпустили по Одесской области пять ракет, одну из них перехватили над Одессой, а еще четыре упали в области. По данным местных телеграм-каналов без пострадавших не обошлось.
00:00 В Одессе прозвучали взрывы. По предварительной информации, ПВО сбили две вражеские ракеты, однако минимум один "прилет" все же есть.
С главными новостями за 16 июля можно ознакомиться в материале за пятницу: "Война — день 143: оккупантов бьют на Донбассе, в ответ рф продолжает ракетный террор".
Важная информация за 17 июля доступна в сводке за субботу: "Война — день 144: оккупанты готовят масштабное наступление на Донбассе и терроризируют украинские города".
Что произошло 18 июля в Украине и мире можно узнать в нашей статье за воскресенье: "Война — день 145: бои на Донбассе, громкие увольнения от Зеленского".