Не было ни мирных людей, ни бомбежки: оккупанты поразили цинизмом о Драмтеатре в Мариуполе

В трагедии обвинили Украину

Российские оккупанты разразились новым заявлением о Мариуполе. После заявления о том, что город "оскверняли" парки и красивые здания они поразили ложью об одной из трагедий города — бомбардировке Драматического театра. В конце третьей недели вторжения россияне сбросили на него авиабомбу — свидетели сообщали, что в здании работал гуманитарный штаб и прятались многие жители.

Советник мэра города Петр Андрющенко опубликовал видео на котором оккупационные власти отчитываются об окончании "расследования" атаки. Кроме ожидаемых обвинений в сторону Украины, озвучили и информацию о количествен найденных тел — 14 жертв. Якобы трое из них были волонтерами, а 11 — украинскими военными. Взрыв по словам оккупантов произошел из-за занесенной в здание взрывчатки по неосторожности. Напомним — очевидцы и пережившие взрыв сообщали, что военных внутри здания не было, как и каких либо боеприпасов внутри.

На видео оккупант заявляет, что массового захоронения в подвале не обнаружено, но ничего не говорит про тех людей, которые были в верхней части помещения. Здание от взрыва буквально разложилось по сторонам — очевидцы рассказывали про крышу, взлетевшую в воздух. Часть людей удалось достать из-под завалов живыми.

Разрушенный Драмтеатор с высоты

Особого цинизма словам оккупанта про фейковость заявлений о 300 погибших добавляет то, как он объяснил трупный запах, который появился вокруг Драмтеатра после потепления. Якобы это не от человеческих тел, а от рыбы в подвале.

Напомним, в международной организации Amnesty International подтвердили, что россия преднамеренно била по Драмтеатру в Мариуполе. Ранее "Телеграф" также сообщал о подсчетах количества погибших при атаке — называлась цифра в 600 человек, включая тех, кто находился поблизости.