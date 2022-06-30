Всё знали: расследование доказало вину рф в массовом убийстве жителей Мариуполя

Разрушение Драмтеатра в Мариуполе — явное военное преступление

Международная организация Amnesty International подтвердила — удар по Мариупольскому драматическому театру в марте был нанесен специально и является военным преступлением. Они анализировали спутниковые снимки, опрашивали свидетелей, а также построили математическую модель детонации.

Согласно отчету организации, они изучали и альтернативные объяснения удара, но преднамеренный авиаудар по гражданскому объекту следователи сочли наиболее вероятным и доказуемым.

В Amnesty International опросили более полусотни людей, 28 из которых были внутри театра или рядом с ним. Несколько людей видели самолеты, слышали их гул, а затем крыша здания поднялась на несколько десятков метров и рухнула вниз.

Что произошло в Мариуполе

16 марта на Драмтеатр упали две российские бомбы. Взрыв разрушил стены и ударная волна вынесла обломки наружу в две стороны здания. Оба поля обломков видны на спутниковых снимках.

Последствия взрыва в Мариуполе

Генсек Amnesty International Аньес Калламар назвала удар — явным военным преступлением. В организации также обратились к физику за построением модели, которая показала, что на театр сбросили, вероятно, две 500-кг бомбы с многоцелевых истребителей, таких как Су-25, Су-30 или Су-34.

Почему Драмтеатр стал целью

Здание театра в центре было гуманитарным штабом — раздавали лекарства, воду, еду. Тут собирались те, кто планировал эвакуацию. Ни один из выживших свидетелей не сообщал о том, что украинские военные использовали театр как базу или хранили там оружие. Данные о жертвах разнятся — подтвердить удалось имена не всех жертв, их точное количество не известно, ведь тела были неопознаны.

В Amnesty International считают, что виновных нужно привлечь к ответственности как можно скорее. Ранее "Телеграф" писал, что в Мариуполе несмотря на оккупацию россияне все равно гибнут — пытаясь разминировать "Азовсталь".

Также сообщалось о другом военном преступлении россии — в Харькове "Градами" и "Ураганами" крыли мирных жителей.