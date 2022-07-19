Не було ні мирних людей, ні бомбардування: окупанти вразили цинізмом про Драмтеатр у Маріуполі
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У трагедії звинуватили Україну
Російські окупанти вибухнули новою заявою про Маріуполь. Після заяви про те, що місто "поганили" парки і гарні будівлі вони вразили брехнею про одну з трагедій міста — бомбардування Драматичного театру. Наприкінці третього тижня вторгнення росіяни скинули на нього авіабомбу — свідки повідомляли, що у будівлі працював гуманітарний штаб та ховалися багато мешканців.
Радник мера міста Петро Андрющенко опублікував відео на якому окупаційна влада звітує про закінчення "розслідування" атаки. Окрім очікуваних звинувачень у бік України, озвучили й інформацію про кількісність знайдених тіл — 14 жертв. Начебто троє з них були волонтерами, а 11 – українськими військовими. Вибух за словами окупантів стався через занесену до будівлі вибухівку через необережність. Нагадаємо — очевидці і ті, хто пережили вибух повідомляли, що військових усередині будівлі не було, як і будь-яких боєприпасів усередині.
На відео окупант заявляє, що масового поховання у підвалі не виявлено, але нічого не говорить про тих людей, які були у верхній частині приміщення. Будівля від вибуху буквально розклалася на всі боки — очевидці розповідали про дах, що злетів у повітря. Частину людей вдалося дістати з-під завалів живими.
Особливого цинізму словами окупанта про фейковість заяв про 300 загиблих додає те, як він пояснив трупний запах, який з’явився довкола Драмтеатру після потепління. Нібито це не від людських тіл, а від риби у підвалі.
Нагадаємо, у міжнародній організації Amnesty International підтвердили, що росія навмисно била по Драмтеатру у Маріуполі. Раніше "Телеграф" також повідомляв про підрахунки кількості загиблих під час атаки — називалася цифра в 600 осіб, включаючи тих, хто знаходився поблизу.