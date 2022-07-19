Не було ні мирних людей, ні бомбардування: окупанти вразили цинізмом про Драмтеатр у Маріуполі

У трагедії звинуватили Україну

Російські окупанти вибухнули новою заявою про Маріуполь. Після заяви про те, що місто "поганили" парки і гарні будівлі вони вразили брехнею про одну з трагедій міста — бомбардування Драматичного театру. Наприкінці третього тижня вторгнення росіяни скинули на нього авіабомбу — свідки повідомляли, що у будівлі працював гуманітарний штаб та ховалися багато мешканців.

Радник мера міста Петро Андрющенко опублікував відео на якому окупаційна влада звітує про закінчення "розслідування" атаки. Окрім очікуваних звинувачень у бік України, озвучили й інформацію про кількісність знайдених тіл — 14 жертв. Начебто троє з них були волонтерами, а 11 – українськими військовими. Вибух за словами окупантів стався через занесену до будівлі вибухівку через необережність. Нагадаємо — очевидці і ті, хто пережили вибух повідомляли, що військових усередині будівлі не було, як і будь-яких боєприпасів усередині.

На відео окупант заявляє, що масового поховання у підвалі не виявлено, але нічого не говорить про тих людей, які були у верхній частині приміщення. Будівля від вибуху буквально розклалася на всі боки — очевидці розповідали про дах, що злетів у повітря. Частину людей вдалося дістати з-під завалів живими.

Зруйнований Драмтеатор з висоти

Особливого цинізму словами окупанта про фейковість заяв про 300 загиблих додає те, як він пояснив трупний запах, який з’явився довкола Драмтеатру після потепління. Нібито це не від людських тіл, а від риби у підвалі.

Нагадаємо, у міжнародній організації Amnesty International підтвердили, що росія навмисно била по Драмтеатру у Маріуполі. Раніше "Телеграф" також повідомляв про підрахунки кількості загиблих під час атаки — називалася цифра в 600 осіб, включаючи тих, хто знаходився поблизу.