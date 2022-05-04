Західні ЗМІ порахували, скільки людей загинуло у Драмтеатрі Маріуполя

Попередні дані свідчили про понад 300 загиблих громадян, однак цифра виявилася ще сумнішою

Внаслідок бомбардування російським літаком Драматичного театру у Маріуполі загинули близько 600 людей, які перебували всередині будівлі та поруч з неї. Дані про загиблих вдвічі перевищують ту кількість, яка була озвучена наприкінці березня.

Про це йдеться у розслідуванні Associated Press.

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Виданню на основі свідчень очевидців, плану, фотографій та відео всередині будівлі вдалося реконструювати 3D-модель драмтеатру. Крім того, очевидці стверджували, що близько 100 осіб в момент бомбардування могли перебувати надворі на польовій кухні — з них не вижив ніхто.

Також зазначається, що кімнати та коридори всередині будівлі були переповнені — розрахунки кажуть про одну людину на кожні 3 квадрати.

Люди, яким вдалося пережити авіаудар по Маріупольському драмтеатру, кажуть, що всередині на той момент знаходилося близько 1000 осіб. При цьому ніхто з них не бачив, щоб врятувалося понад 200.

Ще один важливий аспект цього розслідування — журналісти повністю спростували російський фейк, що драмтеатр у Маріуполі був українською військовою базою. Жоден з тих, хто вижив після удару, не підтвердив присутність там українських військових. Натомість ніхто не сумнівався, що бомбу скинула російська авіація.

Нагадаємо, що удар по драмтеатру у Маріуполі російські окупанти нанесли 16 квітня. На той час у будівлі ховалися сотні мирних жителів Маріуполя, переважно жінки та діти. Про це свідчив напис на подвір'ї театру, який було видно с висоти польоту, але навіть це не зупинило ворожу армію.

Судячи з кадрів з місця події, окупанти скинули на будівлю потужну авіабомбу, через що він перетворилася на руїни.

Вже 25 березня місцева влада повідомила, що внаслідок бомбардування драмтеатру загинуло близько 300 людей, однак точного підтвердження загибелі саме такої кількості громадян не було.