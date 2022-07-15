Парки та нові будівлі "паплюжили" Маріуполь: відео з пропагандисткою "русского міра" вразило мережу

Скандальне відео оприлюднив Денис Казанський

Неадекватні заяви російських пропагандистів, що у росії живуть краще, ніж в Україні, хоча арифметика свідчить про протилежне, виявляється, ще квіточки. На телебаченні тимчасово окупованого Донецька місцева ведуча вразила словами, що Україна паплюжила Маріуполь красивими парками та сучасними будівлями, зате після кілька місяців бомбардувань там стало добре.

Фрагмент ефіру телеканала "Юніон" оприлюднив журналіст Денис Казанський. Він вирізав пасаж, де ведуча цього каналу, пропагандистка Майя Пірогова твердить, що росія насправді очистила місто, зруйнувавши його.

Читайте також: Категорія В регіонах Життя в окупації. Маріуполь: свавілля поліцаїв та повна відсутність медицини у місті Інфраструктуру зруйнованого міста відновити у повному обсязі за кілька місяців точно не вдасться

"Відчуття, що усіма красивостями, мішурою, парками, його спаплюжили, а тепер – так, через страшне, через жахливе, але він очистився", – каже Пірогова. І порівнює місто до приходу окупантів із прикрашеним покійником.

Казанський додав до відео англійські субтитри і закликав поширювати цей ролик серед зарубіжної аудиторії, щоби іноземці почули пряму мову пропагандистів "русского міра" і зрозуміли остаточно, що він з собою несе.

Варто відзначити, що про очищення через насильство, як одну із ознак фашизму писав у своїй нашумілій колонці американський історик Тімоті Снайдер. У ній він послідовно та аргументовано доводив, що росія є державою, у якій присутні усі ознаки фашизму.

Як повідомляв "Телеграф", навіть "очистивши" Маріуполь від цивілізації росіяни не почали дбати про нього і навіть у вигляді гуманітарної допомоги завозять туди зіпсовані продукти.