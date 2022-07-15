Парки и новые здания "оскверняли" Мариуполь: видео с пропагандисткой "русского мира" поразило сеть

Скандальное видео обнародовал Денис Казанский

Неадекватные заявления российских пропагандистов, что в россии живут лучше, чем в Украине, хотя арифметика свидетельствует об обратном, оказывается, еще цветочки. На телевидении временно оккупированного Донецка местная ведущая поразила словами, что Украина оскверняла Мариуполь красивыми парками и современными зданиями, зато после нескольких месяцев бомбардировок там стало хорошо.

Фрагмент эфира телеканала "Юнион" обнародовал журналист Денис Казанский. Он вырезал пассаж, где ведущая этого канала, пропагандистка Майя Пирогова утверждает, что россия действительно очистила город, разрушив его.

Читайте также: Категория В регионах Жизнь в оккупации. Мариуполь: произвол полицаев и полное отсутствие медицины в городе Инфраструктуру разрушенного города восстановить в полном объеме через несколько месяцев точно не удастся

"Ощущение, что всеми красивостями, мишурой, парками, его осквернили, а теперь – да, через страшное, через ужасное, но он очистился", – говорит Пирогова. И сравнивает город до приходу оккупантов с украшенным покойником.

Казанский добавил к видео английские субтитры и призвал распространять ролик среди зарубежной аудитории, чтобы иностранцы услышали прямую речь пропагандистов русского мира и поняли окончательно, что он с собой несет.

Стоит отметить, что об очищении через насилие как однин из признаков фашизма писал в своей нашумевшей колонке американский историк Тимоти Снайдер. В ней он последовательно и аргументированно доказывал, что Россия является государством, в котором присутствуют все признаки фашизма.

Как сообщал Телеграф, даже "очистив" Мариуполь от цивилизации россияне не начали заботиться о нем и даже в виде гуманитарной помощи завозят туда испорченные продукты.