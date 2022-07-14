Журналист "Телеграфа" Никита Синицин рассказал о попытке российских пропагандистов, не умеющих считать, внушить украинцам что в рф живут в 3 раза лучше, хотя и воруют собачьи будки

На территории временно оккупированной части Запорожской области Украины вышел пропагандистский листок "Запорожский вестник" в котором работают достойные последователи Геббельса.

Так они пытаются доказать на цифрах, что в рф живут в 3 раза лучше чем в Украине.

Например средняя зарплата в Украине — 12 300 гривен или 18 450 рублей, а в рф она — 56 280 рублей или 37 520 гривен.

Туфта определяется легко, во-первых почему-то курс гривны к рублю определяется как 1,5 рубля за 1 гривну, хотя на деле он 2 рубля за гривну.

Но интереснее другое — указанные цифры в 12 300 гривен и 56 280 рублей правдивы — они официальны по итогам 2021 года.

Но в декабре 2021 года за 1 рубль давали 35 украинских копеек, то есть соотношение 12 300 гривен будет 35 142 рубля, а 56 280 рублей будет 19 698 гривен.

То есть разница составляет примерно 1,5 раза, но без учета сравнения цен не говорит вообще ни о чем. Но если вы живете даже в 1,5 раза лучше, зачем вам тянуть домой стиралки, собачьи будки и прочее?