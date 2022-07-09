Плесневелый хлеб и лопаты: оккупанты привезли "гумпомощь" в Мариуполь

Захватчики отправили плесневый черствый хлеб и лопаты, чтобы "помочь" жителям Мариуполя

В субботу, 9 июля, на 136-й день полномасштабного вторжения рф стало известно, что россияне передали гуманитарную помощь с "изюминкой" во временно оккупированный Мариуполь.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко на своем Telegram-канале. Кроме того, он опубликовал соответствующие фото.

Андрющенко рассказал, что Тульская область рф в качестве гуманитарной помощи передала жителям оккупированного города плесневелый черствый хлеб и лопаты. Чиновник не сумел подобрать слова, которые показывают "заботу" рф о жителях оккупированных территорий.

"Тульская гуманитарная помощь — дно дна российской помощи. Плесневелый черствый хлеб и лопаты. Даже не хватает сарказма комментировать такую заботу о мариупольцах", — написал Андрющенко.

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Ранее сообщалось, что захватчики пытаются шантажом и обманом выполнить план по мобилизации в Мариуполе. Напомним, 3 июня появилось подтверждение того, что в акватории Мариуполя на мине взорвался российский десантный катер проекта 1176 "Акула" черноморского флота Д-106.

Добавим, что Международная организация Amnesty International подтвердила, что удар по Мариупольскому драматическому театру в марте был нанесен специально и является военным преступлением рф.