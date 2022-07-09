Пліснявий хліб та лопати: окупанти привезли "гумдопомогу" до Маріуполя

Загарбники відправили хліб зі цвілью та лопати, щоб "допомогти" жителям Маріуполя

У суботу, 9 липня, на 136-й день повномасштабного вторгнення рф стало відомо, що росіяни передали гуманітарну допомогу з "родзинкою" у тимчасово окупований Маріуполь.

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко на своєму Telegram-каналі. Окрім того, він опублікував відповідні фото.

Андрющенко розповів, що Тульська область рф у якості гуманітарної допомоги передала жителям окупованого міста пліснявий черствий хліб і лопати. Чиновник не зумів підібрати слова, які показують "піклування" рф про мешканців окупованих територій.

"Тульська гуманітарна допомога — дно дна російської допомоги. Пліснявий черствий хліб та лопати. Навіть не вистачає сарказму коментувати таку турботу про маріупольців", — написав Андрющенко.

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Раніше повідомлялося, що загарбники намагаються шантажем та обманом виконати план по мобілізації у Маріуполі. Нагадаємо, 3 червня з’явилося підтвердження того, що в акваторії Маріуполя на міні вибухнув російський десантний катер проєкту 1176 "Акула" чорноморського флоту Д-106.

Додамо, що Міжнародна організація Amnesty International підтвердила, що удар по Маріупольському драматичному театру в березні був завданий спеціально і є військовим злочином рф.