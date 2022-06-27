Вакарчук привітав полоненого Героя України, який захищав Маріуполь (відео)

Командир "Азова" Денис Прокопенко відзначає день народження у полоні росіян

Цього понеділка, 27 червня, своє 31-річчя відзначає командир полку "Азов" Денис Прокопенко, який зараз разом з іншими захисниками Маріуполя перебуває в полоні у російських загарбників.

Цього дня в Інстаграмі лідер рок-гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук привітав українського офіцера, підполковника Національної гвардії України з днем народження. За словами виконавця, хоча вони з Прокопенком не бачилися наживо, за місяці спілкування телефоном він впізнав його як людину.

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Вакарчук додав, що такі люди як Прокопенко та його побратими – гордість України. Музикант побажав захисникам повернутись додому до рідних.

Нагадаємо, що, за словами президента України Володимира Зеленського, у російському полоні досі перебувають понад 2,5 тисячі українських захисників, яких вивезли з території "Азовсталі". Українська влада працює над тим, щоб усіх їх обміняти та повернути до рідної країни.