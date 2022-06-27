Вакарчук поздравил пленного Героя Украины, который защищал Мариуполь (видео)

Командир "Азова" Денис Прокопенко отмечает день рождения в плену россиян

В этот понедельник, 27 июня, свое 31-летие отмечает командир полка "Азов" Денис Прокопенко, который сейчас вместе с другими защитниками Мариуполя находится в плену у российских захватчиков.

В этот день у себя в Инстаграме лидер рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук поздравил украинского офицера, подполковника Национальной гвардии Украины с днем рождения. По словам исполнителя, хотя они с Прокопенко не виделись вживую, за месяцы общения по телефону он узнал его как человека.

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Вакарчук добавил, что такие люди как Прокопенко и его собратья – гордость Украины. Музыкант пожелал защитникам вернутся домой к родным.

Напомним, что по словам президента Украины Владимира Зеленского, в российском плену до сих пор находятся более 2,5 тысячи украинских защитников, которых вывезли с территории "Азовстали". Украинские власти работают над тем, чтобы всех их обменять и вернуть в родную страну.