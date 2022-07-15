Оккупанты атакуют по направлению к Бахмуту, но терпят поражение: свежая карта боев на Донбассе

Враг использует артиллерию и авиацию, но наши парни дают достойный отпор

Приоритетом российских оккупантов на Донбассе сейчас является захват трех населенных пунктов — Славянска, Северска и Бахмута, как демонстрируют свежие карты боев в Украине. По направлению к этим городам методично ведется огонь из разных типов оружия и совершаются попытки продвижения вперед, которые на корню пресекаются украинскими защитниками.

Оперативную информацию на утро пятницы, 15 июля, сообщили в Генштабе ВСУ. По информации военнослужащих, за прошедшие сутки украинцам удалось отбить не одну атаку на Донбассе, заставив россиян позорно сбежать с поля боя.

Прежде всего это был четко видно по Бахмутскому направлению. Оккупанты попытались штурмовать Белогоровку и Кодему, а также захватить села Вершина и Спирне. Однако удача был на стороне украинские военных, которые отбили все атаки, нанеся вражеской армии большие потери, тем самым заставив ее отойти.

Карта боев на Бахмутском направлении

При этом зафиксированы артиллерийские обстрелы позиций ВСУ неподалеку Покровского, Веселой Долины, Новолуганского, Майорска, Вершины, Берестового и Веселого.

Авиацию россияне активно применяли рядом с Каменкой на Донетчине. Было отбито вражеское наступление рядом с Водяным, бесславное отступление россиян наши защитники умело сопроводили ответным огнем.

Добавим также, что Харьковщина по-прежнему обстреливается, враг пытается продвинуться к Славянску и обратил внимание на Соледар. Также происходит перегруппировка войск противника на Краматорском направлении — здесь россияне пытаются восстановить наступление в районе Северска. Большинство других направлений фронта остаются без особых изменений.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какую опасную активность со стороны Беларуси на днях заметили местные партизаны.

Также мы писали, есть ли, по мнению главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, риск повторного наступления россиян на Киев.