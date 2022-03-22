Гордон эмоционально прокомментировал открытое на него дело в россии (видео)

Гордон доволен, что вызвал такую реакцию у властей рф

Против украинского журналиста Дмитрия Гордона, который ранее заявлял, что любые отношения с российской стороной должны быть закончены и жестко высказывался об армии рф, в россии завели уголовное дело. Это "событие" журналист сразу же прокомментировал у себя в соцсетях.

На своей странице в Инстаграм, а также ютуб-канале Гордон опубликовал эмоциональное обращение к путину и российскому народу, а также рассказал, что думает по поводу открытого против него дела.

"Для меня большая честь и счастье получить сейчас от рф это уголовное дело. Это означает, что я выполняю свой гражданский и человеческий долг честно" — говорит Гордон.

Отметим, что следственный комитет рф завел уголовное дело на Дмитрия Гордона по трем статьям Уголовного кодекса. По мнению российских правоохранителей, украинский журналист публично призывал к "развязыванию агрессивной войны и экстремистским действиям", возбуждал ненависть по признаку национальности, призывая "публично уничтожать граждан рф", а также распространял фейки об армии рф.

В своем обращении Гордон снова подчеркнул, что путинские войска продолжают бомбить украинские города и убивать мирных граждан: детей, женщин и пенсионеров. Также журналист отметил, что он ни от кого не прячется, никого не боится и открыто говорит, что находится у себя дома в Киеве.

Помимо этого Гордон обратился лично к владимиру путину, который по его мнению лично распорядился завести против него уголовные дела.

"Вам не запугать ни Украину, ни меня. путин, преступник не я, нацистский преступник — вы" — сказал журналист, добавив, что диктатора постигнет такая же судьба, как и гитлеровцев после войны.

Ранее "Телеграф" писал, что известный украинский ведущий Дмитрий Комаров официально стал "врагом россии" за свою гражданскую позицию. Такие же "награды" от российской федерации уже успели получить украинский боксер Владимир Кличко, российский музыкант Андрей Макаревич, оппозиционер Алексей Навальный, певец Борис Гребенщиков, писатель Борис Акунин и другие известные люди, осудившие военную агрессию россии против украинского государства. Также среди "врагов россии" оказался и фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.