"Разорвать к чертовой матери": Гордон сказал, что делать Украине с Россией (видео)

Любые отношения с российской стороной должны быть закончены

Украинский журналист Дмитрий Гордон считает, что Украине следует действовать жестче в ситуации с Россией и признанием "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР". Среди его советов — отказ от торговли и любых дипломатических связей с РФ.

Об этом он заявил во время прямого эфира на телеканале "Украина24" во вторник, 22 февраля.

"Хватит, все, разорвать к чертовой матери", — Гордон не сдерживал эмоций.

По его словам, сейчас Киев не может вести никаких переговоров с Россией, какой бы вопрос не поднимался. Точно также следует реагировать и на попытки эспорта или импорта товаров.

"Торгашам […] надо сказать: сделаете деньги, когда победим. Сейчас или Родина, или деньги. Иногда это несовместимые понятия", — подчеркнул журналист.

Еще Дмитрий Гордон предложил "зеркальный" ответ для России в виде признания Украиной независимости каких-нибудь российских регионов. Для примера он привел Татарстан или Якутию. По мнению медийщика, церемониться с "негодяями", которыми он считает РФ, нынче не стоит.

Последним важным шагом Гордон считает обращение Украины ко мировой общественности с просьбой встать на ее защиту. При чем — в военном смысле. По словам журналиста, каждый, кто захотел бы противостоять России в бою, должен в последствии получить хорошие деньги. Украинские же военнослужащие, говорит Дмитрий Гордон, и вовсе должны получать зарплату от 2000 долларов.

Стоит отметить, что первому совету Украина уже следует. По крайней мере, о подготовке разрыва дипломатических отношений говорил глава МИД Дмитрий Кулеба. Сейчас пакет соответствующих документов находится на рассмотрении Владимира Зеленского.

Россия же в свою очередь решила эвакуировать сотрудников консульств и главного посольства на родину. Дипломаты настолько стараются не оставить после себя следов, что начали в Одессе уничтожать документы с помощью огня. Ранее похожие подозрения касались и столичных работников диппредставительства РФ.