"Розірвати до бісової матері": Гордон сказав, що робити Україні з Росією (відео)

Будь-які відносини з російською стороною мають бути закінчені

Український журналіст Дмитро Гордон вважає, що Україні варто діяти жорсткіше у ситуації з Росією та визнанням "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР". Серед його порад — відмова від торгівлі та будь-яких дипломатичних зв’язків із РФ.

Про це він заявив під час прямого ефіру на телеканалі "Україна24" у вівторок, 22 лютого.

"Годі, все, розірвати до бісової матері", — Гордон не стримував емоцій.

За його словами, зараз Київ не може вести жодних переговорів з Росією, яке б питання не порушувалося. Так само слід реагувати і на спроби експорту чи імпорту товарів.

"Торгашам […] треба сказати: зробите гроші, коли переможемо. Зараз або Батьківщина, або гроші. Іноді це несумісні поняття", — наголосив журналіст.

Ще Дмитро Гордон запропонував "дзеркальну" відповідь для Росії у вигляді визнання Україною незалежності якихось російських регіонів. У якості прикладу він навів Татарстан чи Якутію. На думку медійника, церемонитися з "негідниками", якими він вважає РФ, нині не варто.

Останнім важливим кроком Гордон вважає звернення України до світової спільноти з проханням стати на її захист. Причому у військовому сенсі. За словами журналіста, кожен, хто захотів би протистояти Росії в бою, має згодом отримати хороші гроші. Українські ж військовослужбовці, говорить Дмитро Гордон, повинні отримувати зарплату від 2000 доларів.

Варто зазначити, що першій раді Україна вже слідує. Принаймні про підготовку розриву дипломатичних відносин говорив очільник МЗС Дмитро Кулеба. Наразі пакет відповідних документів перебуває на розгляді Володимира Зеленського.

Росія ж у свою чергу вирішила евакуювати співробітників консульств та головного посольства на батьківщину. Дипломати настільки намагаються не залишити по собі слідів, що почали в Одесі знищувати документи за допомогою вогню. Раніше схожі підозри стосувалися і столичних працівників диппредставництва РФ.