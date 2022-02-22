Росія евакуює посольство та консульства з України

Ситуація між державами ще більше загострилася

Уряд Російської Федерації ухвалив рішення про термінову евакуацію своїх дипломатів, які працюють на території України. Екстреному поверненню на батьківщину підлягають співробітники російських посольств та консульств.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ РФ.

У тому, що Москва наважилася на такий крок, росіяни звинуватили Україну. У заяві російського МЗС було використано весь запас пропагандистських висловів, які використовували Кремль протягом восьми років війни на Донбасі. "Збройний держпереворот", "кривавий путч", "боротьба з історією", "націоналрадикали" — це лише частина "епітетів", якими росіяни нагородили українську владу та мешканців країни.

Головною причиною евакуації своїх дипломатів у РФ називають необхідність подбати про їхні життя "за обставин, що склалися". Ймовірно, йдеться про підготовку України до повного розриву відносин з Москвою, що викликане рішенням Володимира Путіна визнати "незалежність" окупованих територій Донбасу.

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Також у Росії "поскаржилися", що з 2014 року співробітникам їхніх структур на території України начебто погрожували, а майну завдавали збитків.

"На їхню адресу [російських дипломатів — ред.] надходили загрози фізичної розправи. Здійснювалися підпали їхнього автотранспорту. Всупереч своїм зобов’язанням щодо Віденських конвенцій про дипломатичні та консульські зносини київська влада не реагувала на те, що відбувається", — повідомляється в тексті заяви.

Конкретних даних про час евакуації наразі не повідомляється. Однак у Москві наголошують, що це станеться "найближчим часом".

Нагадаємо, що перші повідомлення про ймовірне повернення російських дипломатів або хоча б членів їхніх сімей з’явилися у пресі ще в середині січня. Уточнити правдивість чуток тоді у самому посольстві РФ не вдалося — ніхто не відповідав на дзвінки робочого телефону.

Через місяць соцмережі схвилювало відео, на якому видно, як поруч із будинком головного посольства Росії піднімається дим. Дехто з українців припустив, що співробітники установи могли знищувати якісь документи. При цьому в самій структурі запевнили, що жодних проблем у роботі немає.