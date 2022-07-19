Стреляют по самим себе: пропагандисты россии крупно оконфузились с картами боев в Украине

В сети шутят, что россияне таким образом решили признаться в своих преступлениях.

Пропагандисты из российских так называемых "СМИ", которые на днях насмешили интернет, пытаясь выдать разрушенный выстрелом из HIMARS склад боеприпасов в оккупированной Новой Каховке за последствия взрыва селитры, продолжают позориться. На этот раз они "обвинили" Вооруженные Силы Украины в ударе по мирным жителям Донбасса, но опубликовали карту, где точки попадания указаны на территории, которая сейчас находится под оккупацией. Таким образом, получается, что россияне "обстреляли" сами себя.

Первоисточником стало пропагандистское агентство РИА "Новости", опубликовавшее карту с пометками о якобы уничтожении командных пунктов в Серебрянке, Верхнекаменском и Покровском на Луганщине.

На это обратил внимание военный эксперт Ян Матвеев, который сверил данные пропагандистов с актуальными картами и обнаружил, что пропагандисты "ударили" по находящимся под их же контролем населенным пунктам. "Признались наконец-то?", – пошутил эксперт, отметивший, что сначала принял увиденное за шутку или ошибку. Но потом убедился – это было опубликовано на полном серьезе.

По свежим картам аналитического проекта Deep State, Верхнекаменское точно находится под оккупацией и из него идет наступление на Северск. Тем временем, Серебрянка находится на грани, а по Покровскому данные нуждаются в уточнении.

Как сообщал "Телеграф", на днях украинцы нашли среди подписчиков украинского активиста Сергея Стерненко неожиданное лицо – кремлевского певца филиппа киркорова. Которого тут же принялись троллить в чате.