Экс-посол Мельник посоветовал немецкому политику засунуть голову в морозилку: кому и за что досталось

Гнев дипломата вызвало предложение заморозить войну в Украине

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник даже после своей громкой отставки не перестал резко высказываться в адрес немецких политиков. На этот раз его мишенью стал премьер германской земли Саксония Михаэль Кречмер.

В своем Twitter Мельник прокомментировал предложение Кречмера "заморозить" войну в Украине. "Простите, господин Кречмер, но украинцы выступают за то, чтобы засунуть вашу голову в морозильник, чтобы охладить ваши горячие фантазии о россии", — написал дипломат. И добавил, что считает отвратительным постоянное потворство немца военному преступнику путину.

Высказывания Кречмера, вызвавшие у Мельника такой гнев, касались того, что продолжение горячей фазы войны в Украине может подорвать экономическую способность Европы и угрожать ее обороноспособности. Немецкого политика беспокоит также невозможность завершить конфликт переговорами. Поэтому он счел уместным заморозить конфликт.

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Как сообщал "Телеграф", некоторые СМИ предположили, что увольнение Мельника с должности главы дипмиссии могло произойти из-за трудностей с поставками немецкого оружия Украине. Между тем, в прессе также предполагали, что причиной отставки может быть повышение посла до замминистра иностранных дел. Ни одно предположение пока не нашло официального подтверждения.