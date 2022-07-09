Зеленский уволил посла, который отметился громкими скандалами

Бывший посол может пойти на повышение

В субботу, 9 июля, на 136-й день полномасштабного вторжения рф президент Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла Украины в Германии.

Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства. Мельник запомнился несколькими громкими скандалами во время войны.

"Уволить Мельника Андрея Ярославича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Федеративной Республике Германия", — говорится в тексте указа № 479/2022.

Кроме Мельника, глава государства также уволил Любовь Непоп с должности посла Украины в Венгрии, Вячеслава Яцюка — Норвегии, Евгения Перебийноса — Чехии, Игоря Полиху — Индии. Последний также возглавлял дипмиссии в Республике Мальдивы, Федеративной Демократической Республике Непал, Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка и Народной Республике Бангладеш.

Отметим, увольнение Мельника может быть связана с его потенциальным повышением. По информации bild, Андрею в Киеве предложат пост замминистра иностранных дел.

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Добавим, Мельник во время полномасштабного вторжения рф на полную выводил немцев, которые не спешили с поставками оружия в Украину, из "зоны комфорта", в частности, называл канцлера Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой", а самого влиятельного депутата правящей партии Германии Михаэля Рота — "дыркой от задницы". Как только Германия ускорила поставки оружия после визита Шольца в Киев, дипломат извинился перед канцлером за свои высказывания.

Кроме того, в одном из интервью Мельник справедливо заявил, что "нет никаких доказательств того, что "бандеровцы" убили сотни тысяч евреев. Это нарратив, который до сих пор продвигают россияне". Израильский посол в Германии назвал эти высказывания умалением трагедии Холокоста, а сам Мельник обоснованно отверг их.

Ранее Мельник назвал неожиданный способ уберечь мир от ядерной войны.