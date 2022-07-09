Война — день 136: продвижение оккупантов замедлилось, унижение россии на международной арене

Оперативно о главном за 9 июля

Украинские силы обороны, численность которых перевалила за миллион, продолжают давать отпор оккупантам по всей линии фронта. Российские войска на востоке Украины начали постепенно замедляться, а их военное руководство заявило о необходимости оперативной паузы. Последние попытки захватчиков штурмовать позиции ВСУ не увенчались успехом. Сообщается, что рф может поменять тактику ракетных обстрелов Украины. На политическом фронте глава мид рф сергей лавров после публичного унижения спешно покинул саммит G20, который проходит в Индонезии.

В этом материале "Телеграф" информирует о главных событиях, которые произошли в Украине и мире 9 июля. Более оперативно информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

00:00 До 22 увеличилось количество жертв в жилом доме и здании базы отдыха в пгт Сергеевка Одесской области, куда 1 июля ударила российская ракета, сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"7 июля в больнице скончалась 53-летняя сотрудница базы отдыха, получившая ранения во время ракетной атаки РФ на Сергеевку. Таким образом, количество погибших возросло до 22", – сообщил он.

О событиях 6 июля можно прочитать в нашем материале: "Война — день 133: оккупанты зашевелились в Херсоне, скандал со справками от военкоматов в Украине".

Важная информация за 7 июля доступна в статье: "Война — день 134: оккупанты продолжают обстрелы городов, но ВСУ продвигаются на нескольких направлениях".

С новостями за прошедшие сутки, 8 июля, можно ознакомиться в сводке за пятницу: "Война — день 135: оккупанты планируют захватить еще один облцентр, странное заявление путина".