Посол Украины в Германии хочет извиниться перед Шольцем за "ливерную колбасу": о чем речь

Дипломат признал, что его высказывания были некорректными

Посол Украины в Германии Андрей Мельник, который ранее назвал канцлера страны Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой", заявил, что сожалеет об этих словах и готов извиниться.

Как пишет немецкое издание ZDF, Мельник признал, что это заявление было "дипломатически неуместным" и "оскорбило многих людей не только в Германии".

"Это высказывание, о котором я, оглядываясь назад, конечно, сожалею", — сказал украинский посол.

По его словам, он обязательно извинится перед Шольцем при следующей личной встрече.

Как сообщалось ранее, в апреле Украина отказала президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру в визите, сославшись на то, что у президента Владимира Зеленского нет времени на "протокольные встречи". Вместе с тем в ОПУ заявили, что хотели бы, чтобы в Киев приехал канцлер Олаф Шольц.

В Германии такое решение восприняли противоречиво, а Шольц сообщил, что не планировал такого визита. После этого Мельник и отметился своим высказыванием об "обиженной ливерной колбасе".

Стоит отметить, что Канцлер ФРГ все же прибыл в Украину 16 июня вместе с лидерами Франции, Италии и Румынии. Они посетили Киев, где провели переговоры с Зеленским, а затем посетили разрушенный Ирпень.