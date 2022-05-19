Посол Украины назвал неожиданный способ уберечь мир от ядерной войны

Вся загвоздка — в необходимости принять политическое решение

Ядерная война станет менее вероятной, если Украина таки станет полноценным участником НАТО. По мнению посла Украины в Германии Андрея Мельника, факт принадлежности украинского государства к Альянсу остановит путина от "нажатия на красную кнопку".

Об этом дипломат заявил в интервью немецкому изданию Funke.

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Мельник уверен, что вопрос принятия Украины в НАТО до сих пор остается открытым, невзирая на требования россии по этому поводу. Более того — ситуация указывает на обратное, как и поддержка подобного решения самими украинцами.

По словам посла, самое главное в этом — возможность быстро вступить в Альянс, по примеру Финляндии и Швеции.

"Нужно было бы только чисто политическое решение, чтобы быстро интегрировать Украину в альянс, — говорит Андрей Мельник. — Я считаю, что в Украину сегодня намного больше шансов на членство в НАТО, нежели до войны".

Он подчеркивает, что членство нашего государства в Североатлантическом Альянсе значительно снизило бы риски вероятной ядерной войны. Все потому, что российский диктатор владимир путин наверняка бы знал — при таком раскладе его стране обязательно грозит ответный ядерный удар.

Напомним, ранее мы писали, каким образом Украина может стать членом НАТО, не проходя "промежуточные испытания".

Также "Телеграф" рассказывал, как в россии отреагировали на решение Швеции и Финляндии вступить в Альянс.