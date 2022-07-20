Експосол Мельник порадив німецькому політику запхати голову в морозилку: кому і за що дісталось
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Гнів дипломата викликала пропозиція заморозити війну в Україні
Колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник навіть після своєї гучної відставки не припинив різко висловлюватись на адресу німецьких політиків. Цього разу його мішенню став прем'єр німецької землі Саксонія Міхаель Кречмер.
У своєму Twitter Мельник прокоментував пропозицію Кречмера "заморозити" війну в Україні. "Перепрошую, пане Кречмере, але українці виступають за те, щоби засунути вашу голову в морозильник, щоб охолодити ваші гарячі фантазії про росію", — написав дипломат. І додав, що вважає огидним постійне потурання німця воєнному злочинцю путіну.
Висловлювання Кречмера, які викликали у Мельника такий гнів, стосувались того, що продовження гарячої фази війни в України може підірвати економічну спроможність Європи та загрожувати її обороноздатності. Німецького політика непокоїть також неможливість завершити конфлікт переговорами. Тому він вважає за доцільне заморозити конфлікт.
Як повідомляв "Телеграф", деякі ЗМІ припустили, що звільнення Мельника з посади голови дипмісії могло статись через труднощі з поставками німецької зброї Україні. Тим часом, у пресі також припускали, що причиною відставки може бути підвищення посла до заступника міністра закордонних справ. Жодне з припущень наразі не знайшло офіційного підтвердження.