Експосол Мельник порадив німецькому політику запхати голову в морозилку: кому і за що дісталось

Гнів дипломата викликала пропозиція заморозити війну в Україні

Колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник навіть після своєї гучної відставки не припинив різко висловлюватись на адресу німецьких політиків. Цього разу його мішенню став прем'єр німецької землі Саксонія Міхаель Кречмер.

У своєму Twitter Мельник прокоментував пропозицію Кречмера "заморозити" війну в Україні. "Перепрошую, пане Кречмере, але українці виступають за те, щоби засунути вашу голову в морозильник, щоб охолодити ваші гарячі фантазії про росію", — написав дипломат. І додав, що вважає огидним постійне потурання німця воєнному злочинцю путіну.

Висловлювання Кречмера, які викликали у Мельника такий гнів, стосувались того, що продовження гарячої фази війни в України може підірвати економічну спроможність Європи та загрожувати її обороноздатності. Німецького політика непокоїть також неможливість завершити конфлікт переговорами. Тому він вважає за доцільне заморозити конфлікт.

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Як повідомляв "Телеграф", деякі ЗМІ припустили, що звільнення Мельника з посади голови дипмісії могло статись через труднощі з поставками німецької зброї Україні. Тим часом, у пресі також припускали, що причиною відставки може бути підвищення посла до заступника міністра закордонних справ. Жодне з припущень наразі не знайшло офіційного підтвердження.