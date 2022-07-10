Німеччина зволікає з наданням допомоги Україні: ЗМІ знайшли винного

Через затягування з виділенням допомоги могли звільнити посла України в Німеччині Андрія Мельника, пишуть в ЗМІ

У німецькому уряді знайшовся міністр, який не схвалює виділення Україні фінансової допомоги у розмірі 9 мільярдів євро — рішення про надання цієї суми ухвалили на саміті ЄС ще наприкінці червня.

Як повідомляє газета Corriere della Sera, головним блокувальником фінансової допомоги для нашої держави називають очільника німецького Мінфіну Крістіана Лінднера. Відомо, що він виступає проти надання допомоги Україні шляхом загального європейського боргу, як це вже було під час пандемії коронавірусу.

Журналісти отримали інформацію, що міністр фінансів ФРН схвалив лише перший транш у розмірі 1 мільярд євро (їх мають виплатити України до кінця липня), тоді як офіційний Київ говорив про те, що країні необхідні 5 мільярдів на місяць. Це пояснюють тим, що Україна у вересні ризикує не виплатити зовнішній борг у розмірі 900 мільйонів євро.

Видання припускає, що блокування допомоги для України могло стати однією з причин звільнення посла України в Німеччині Андрія Мельника. Рішення про це ухвалив президент Володимир Зеленський. У деяких ЗМІ з'являлася інформація, що Мельник може піти на підвищення й отримати високу посаду в МЗС України, але підтверджень цьому поки не було. До речі, німецьким політикам надто часто діставалося від посла України за їх зволікання з допомогою — Олафа Шольца він назвав "скривдженою ліверною ковбасою", а Міхаеля Рота "діркою від дупи".

Нагадаємо, що пакет допомоги у розмірі 9 мільярдів євро запропонувала Європейська комісія ще навесні цього року, а схвалили його у червні. За цим документом, України має отримати позику на 25 років й фактично без відсотків. Для цього Єврокомісія планувала самостійно збирати кошти шляхом випуску на ринку боргових зобов'язань під гарантії країн Європи. Однак Німеччина, як один з найбільших гарантів, виступає проти цього.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, президент України Володимир Зеленський закликав західні країни бути більш зібраними у питаннях військової підтримки України. Глава держави зазначив, що завершення активної фази війни в Україні можливе до завершення цього року, якщо всі партії зброї ЗСУ отримає вчасно.