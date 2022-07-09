Зеленський звільнив посла, який відзначився гучними скандалами

У суботу, 9 липня, на 136-й день повномасштабного вторгнення рф президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Мельника з посади посла України в Німеччині.

Нагадаємо, Мельник під час повномасштабного вторгнення на повну виводив німців із "зони комфорту", зокрема, називав канцлера Олафа Шольца "ображеною ліверною ковбасою", а найвпливовішого депутата правлячої партії Німеччини Міхаеля Рота — "діркою від дупи".

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