Від кандидатства України в ЄС до пояснень дзвінків Путіну: що говорили Макрон, Шольц, Драгі та Йоганніс у Києві

"Телеграф" зібрав найважливіші цитати лідерів чотирьох країн ЄС

У четвер, 16 червня, з офіційним візитом в Україну прибули лідери чотирьох європейських країн — президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, а також президент Румунії Клаус Йоганніс. У рамках візиту вони відвідали зруйнований росіянами Ірпінь на Київщині, після чого мали тривалу розмову з главою Української держави Володимиром Зеленським.

По завершенню зустрічі у Києві всі п'ятеро представників країн вийшли на брифінг, де озвучили чимало думок щодо війни в Україні. "Телеграф" окремо зібрав усі головні цитати Макрона, Драгі, Шольца та Йоганніса.

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Заяви президента Франції Емманюеля Макрона

Емманюель Макрон

Про статус кандидата України в ЄС: "Франція, Німеччина, Італія і Румунія виступають за "негайний" статус кандидата в члени ЄС для України".

Про постачання зброї: За словами Макрона, Франція планує надати Україні додаткові CAESAR і мобільну систему для аналізу ДНК.

Про переговори з РФ: "Ми завжди підтримуємо варіант діалогу, бо одного прекрасного дня конфлікт має припинитися і мають початися переговори. Але умови переговорів мають бути визначені Україною: Франція та Німеччина ніколи не будуть посередниками за спиною України та ніколи не вимагатимуть від України умов".

Про дзвінки кривавому диктатору Володимиру Путіну: Макрон пояснив телефонні розмови з Путіним необхідністю мати канал зв'язку з РФ "про всяк випадок", особливо з питань продовольчої безпеки. При цьому президент Франції зізнався, що досі ці переговори не дали жодного конкретного результату.

Про розблокування експорту українського зерна: Макрон заклика Росія як постійного члена Радбезу ООН розблокувати експорт. "Це вимагає припинення блокади українських портів, її має припинити російський флот", — заявив він.

Заяви прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі

Маріо Драгі

Про статус кандидата України в ЄС: за словами Маріо Драгі, Європейський Союз категорично підтверджує свою готовність допомоги Україні, а Італія своєю чергою підтримує надання Україні статусу кандидата в ЄС. "Це означає, що Італія однозначно підтримуватиме Україну в статусі кандидата з подальшим вступом до ЄС. Йдеться про шлях, який передбачає реформи на шляху України до ЄС", — сказав Драгі.

Про майбутнє України та мир: "В Ірпені я відчув жах і надію, надію на відновлення та на майбутнє. Ми тут, щоби допомогти Україні відновити її майбутнє. Ми хочемо миру, але Україна має захищати себе, і саме Україна має обрати той світ, який вона вважає за прийнятний для свого народу".

Про відбудову зруйнованого росіянами Ірпеня: "Ми все відбудуємо. Знищили садочки, знищили дитячі садочки. Все буде відновлено. Вони вже почали. Вони точно знають, де знаходяться об’єкти, які потрібно відбудувати. У кожної сім’ї є застосунок де вони описують, що сталося, і вони мають в цьому прогрес".

Про розблокування портів для експорту українського зерна: "Що стосується відвантаження зерна і заблоковані судна в українських портах, є час, щоб розблокувати порти. Урожай буде у вересні, я думаю, ми можемо зробити все можливе, щоб не довести ситуацію до драматизму. Щоб уникнути кризи, ми маємо забезпечити транспортування зерна. Росія, на жаль, не йде на зустріч. Ми маємо діяти всі разом, всі європейці"

Заяви канцлера Німеччини Олафа Шольца

Олаф Шольц

Про постачання зброї Україні: Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв постачати Україні стільки зброї, скільки вона потребуватиме. Також додав, що Україна отримає німецькі системи протиповітряного засхисту.

Про звірства росіян в Ірпені: "Насильство є жахливим і безглуздим: в Ірпені зруйновані житлові будинки, зруйноване ціле місто, а не військова інфраструктура, постраждали безвинні мирні жителі. Це дуже багато говорить про жорстокість жахливої загарбницької війни, яку Росія веде дуже брутально та без жодної поваги до людських життів".

Про статус кандидата України в ЄС: Шольц заявив, що він підтримує статус кандидатів на вступ до ЄС одразу двох країн — України та Молдови.

Про напад РФ на Україну: "Напад на Україну означає зміну епох. Тому що Росія намагається силою пересунути кордони в центрі Європи, і це є неприпустимим. Тому Німеччина разом з іншими країнами світу з першого дня стала на бік України".

Заяви президента Румунії Клауса Йоганніса

Клаус Йоганніс

Про зруйнований росіянами Ірпінь: "Немає слів, щоб описати неймовірну людську трагедію та жахливі руйнування, які ми бачили сьогодні в Ірпені. Я наполегливо знову закликаю притягнути до відповідальності всіх російських злочинців перед міжнародним кримінальним правосуддям, яке Румунія повністю підтримує".

Про статус кандидата України в ЄС: "Забезпечення Євроінтеграції України, Республіки Молдова та Грузії на засіданні Єврокомісії наступного тижня є ключем до створення міцного та міцного щита навколо наших власних цінностей. Мова йде про нашу здатність проєктувати безпеку та стабільність у нашому сусідстві. Часу на вагання не залишається".

Про напад РФ на Україну: "Румунія висловлює цілковиту солідарність з Україною і українським народом. Маємо велику жалобу за тим, що зруйновано школи, лікарні у цій звірячій війні, у цьому брутальному нападі. Не виправдана нічим, не спровокована агресія росії – її треба зупинити".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, президенту Франції Емманюелю Макрону, президенту Румунії Клаусу Йоганнісу та прем’єру Італії Маріо Драгі вдалося особисто переконатися, які наслідки за собою приніс в Україну "рускій мір".