Германия медлит с оказанием помощи Украине: СМИ нашли виновного

Из-за затягивания с выделением помощи могли уволить посла Украины в Германии Андрея Мельника, пишут в СМИ

В немецком правительстве нашелся министр, который не одобряет выделение Украине финансовой помощи в размере 9 миллиардов евро — решение о предоставлении этой суммы было принято на саммите ЕС еще в конце июня.

Как сообщает газета Corriere della Sera, главным блокировщиком финансовой помощи для нашего государства называют главу немецкого Минфина Кристиана Линднера. Известно, что он выступает против оказания помощи Украине путем всеобщего европейского долга, как это уже было во время пандемии коронавируса.

Журналисты получили информацию, что министр финансов ФРГ одобрил только первый транш в размере 1 миллиарда евро (их должны выплатить Украине до конца июля), тогда как официальный Киев говорил о том, что стране необходимы 5 миллиардов в месяц. Это объясняют тем, что Украина в сентябре рискует не выплатить внешний долг в размере 900 миллионов евро.

Издание предполагает, что блокирование помощи для Украины могло стать одной из причин увольнения посла Украины в Германии Андрея Мельника. Решение об этом принял президент Владимир Зеленский. В некоторых СМИ появлялась информация, что Мельник может пойти на повышение и получить высокий пост в МИД Украины, но подтверждений этому пока не было. Кстати, немецким политикам слишком часто доставалось от посла Украины за их промедление с помощью — Олафа Шольца он назвал "обиженной ливерной колбасой", а Михаэля Рота "дырой от задницы".

Напомним, что пакет помощи в размере 9 миллиардов евро предложила Европейская комиссия еще весной этого года, а одобрен он был в июне. Согласно этому документу, Украина должна получить ссуду на 25 лет и фактически без процентов. Для этого Еврокомиссия планировала самостоятельно собирать средства путём выпуска на рынке долговых обязательств под гарантии стран Европы. Однако Германия как один из крупнейших гарантов выступает против этого.

Как сообщал "Телеграф" ранее, президент Украины Владимир Зеленский призвал западные страны быть более собранными в вопросах военной поддержки Украины. Глава государства отметил, что завершение активной фазы войны в Украине возможно до конца этого года, если все партии оружия ВСУ получит своевременно.