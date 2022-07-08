Завершение войны до конца 2022 года: Зеленский оценил шансы

Политик просит Запад быть более собранным в плане военной помощи для Украины

Активная часть боев в полномасштабной российско-украинской войне должна стихнуть до конца 2022 года. По крайней мере, на такой результат рассчитывает президент Украины Владимир Зеленский, невзирая на прогнозы иностранных политиков насчет вероятного затягивания войны. Этому должны помочь, считает он, не только сила и мощь Вооруженных Сил, но и масштабная поддержка со стороны иностранных партнеров.

О вероятных сроках противостояния с российской федерацией политик рассуждал во время интервью телеканалу CNN. По его мнению, завершение активной фазы конфликта действительно возможно к завершению нынешнего года — если все поставки оружия будут получены в то время, на которое Украина рассчитывает.

Зеленский уверен, что страна по-прежнему остается единой, несмотря на какие-то мелкие разногласия, а, значит, готова продолжать держать оборону. Со всеми обещанными "презентами" от стран Запада украинской армии удастся добиться на фронте очень многого.

Читайте также: Категория Новости России песков нелепо "объяснил" громкое заявление путина о войне с Украиной россия продолжает абсурдно оправдывать свои провалы в войне с Украиной

Также он поблагодарил за огромную и финансовую, и военную поддержку Соединенные Штаты Америки, которые продолжают анонсировать все новые и новые поставки вооружения для ВСУ. Однако вместе с тем политик надеется, что на войну в Украине обратят внимание и другие страны Запада, ведь нашей армии приходится противостоять стране с огромным военным потенциалом.

"Когда я говорю об объеме и скорости поддержки вооружений, я не апеллирую только к Соединенным Штатам, я обращаюсь ко всем мировым лидерам и говорю, что чем быстрее придет помощь, тем вы быстрее спасете жизни украинцев и поможете вернуть территории, оккупированные россией", — заявил Зеленский.

Читайте также: Категория Украина Финляндия даст Украине больше военной техники: детали Украина получит дополнительную помощь от Финляндии

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что помощь украинским защитникам благодаря вмешательству США пообещали представители пятидесяти государств.

Также мы рассказывали, что Зеленский уверен в планах Кремля насчет захвата всей территории Украины и, к сожалению, пока не видит в них изменений.