Офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин прокомментировал удары ВСУ по стратегическому объекту на Херсонщине

ВСУ сейчас наносят точечные удары по Антоновскому мосту. Оккупанты уже обозначили его опасным и закрыли по нему сообщение. Наши удары наносятся пока что не в полную мощь: они предупреждающие. Российской группировке дают четкий сигнал убраться с правого берега и из Херсона, иначе она окажется в котле.

Снабжение Херсонской группировки вооруженных сил России происходит всего по двум артериям. Это Антоновский мост и дамба в Новой Каховке. На карте они помечены красными стрелками. Дамбу ВСУ, конечно же, разрушать не станут, но если вы берете под контроль (даже огневой) трассу от Новой Каховки до Херсона и разрушаете Антоновский мост, то вы запираете российскую группировку в один большой котел. На карте я отметил это синими крестиками.

Тот факт, что ВСУ начали наносить удары по Антоновскому мосту, говорит нам о начале деоккупации Херсона. У командования РФ сейчас сложный выбор: или совершить очередной "жест доброй моли" и спасти свои силы от окружения, то есть покинуть Херсон и правый берег вообще, или дождаться, когда крышка котелка захлопнется, и оставить там свои части на произвол судьбы, вариться до полной готовности.

Могут ли ВСУ провести такую операцию — запереть Херсонский котел? Да, могут. Будут ли ВС РФ драться за Херсон или они покинут город? Мы не знаем — время покажет.

Но мы точно знаем, что они очень боятся котлов. Когда была угроза котла в треугольнике Буча–Гостомель–Ирпень, они отступили из-под Киева до того, как захлопнулась крышка. Тоже самое с разрезанными на части группировками под Броварами и на Черниговском и Сумском направлениях. Когда оказалась явная угроза блокады группировки на острове Змеиный, они тоже сразу ретировались.

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Окружение и потеря таких больших сил — все это невозможно скрыть, об этом узнают все и об этом будут говорить. Очень странная специальная операция против "нацистов-наркоманов" выходит — такая, где тебе сжигают и пленят тысячи людей. Кстати, про пленных. Это еще один страх Кремля: пополнение обменного фонда. Это мощные козыри для будущих переговоров. Кремль очень не хотел бы, чтобы в плену у Украины к моменту начала переговоров были тысячи солдат ВС РФ.

В любом случае ВСУ работают, держим за них кулаки. Помогайте нашим воинам всеми доступными способами — и Херсон будет освобожден, а за ним и вся Украина.

Источник: Facebook Ігаля Левина.

Игаль Левин cчитает, что деоккупация Херсона началась