Укр

ВСУ могут захлопнуть Херсонский котел - Игаль Левин

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Игаль Левин Игаль Левин
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Антоновский мост Новость обновлена 20 июля 2022, 22:18
Антоновский мост

Офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин прокомментировал удары ВСУ по стратегическому объекту на Херсонщине

ВСУ сейчас наносят точечные удары по Антоновскому мосту. Оккупанты уже обозначили его опасным и закрыли по нему сообщение. Наши удары наносятся пока что не в полную мощь: они предупреждающие. Российской группировке дают четкий сигнал убраться с правого берега и из Херсона, иначе она окажется в котле.

Снабжение Херсонской группировки вооруженных сил России происходит всего по двум артериям. Это Антоновский мост и дамба в Новой Каховке. На карте они помечены красными стрелками. Дамбу ВСУ, конечно же, разрушать не станут, но если вы берете под контроль (даже огневой) трассу от Новой Каховки до Херсона и разрушаете Антоновский мост, то вы запираете российскую группировку в один большой котел. На карте я отметил это синими крестиками.

Тот факт, что ВСУ начали наносить удары по Антоновскому мосту, говорит нам о начале деоккупации Херсона. У командования РФ сейчас сложный выбор: или совершить очередной "жест доброй моли" и спасти свои силы от окружения, то есть покинуть Херсон и правый берег вообще, или дождаться, когда крышка котелка захлопнется, и оставить там свои части на произвол судьбы, вариться до полной готовности.

Могут ли ВСУ провести такую операцию — запереть Херсонский котел? Да, могут. Будут ли ВС РФ драться за Херсон или они покинут город? Мы не знаем — время покажет.

Но мы точно знаем, что они очень боятся котлов. Когда была угроза котла в треугольнике Буча–Гостомель–Ирпень, они отступили из-под Киева до того, как захлопнулась крышка. Тоже самое с разрезанными на части группировками под Броварами и на Черниговском и Сумском направлениях. Когда оказалась явная угроза блокады группировки на острове Змеиный, они тоже сразу ретировались.

Окружение и потеря таких больших сил — все это невозможно скрыть, об этом узнают все и об этом будут говорить. Очень странная специальная операция против "нацистов-наркоманов" выходит — такая, где тебе сжигают и пленят тысячи людей. Кстати, про пленных. Это еще один страх Кремля: пополнение обменного фонда. Это мощные козыри для будущих переговоров. Кремль очень не хотел бы, чтобы в плену у Украины к моменту начала переговоров были тысячи солдат ВС РФ.

В любом случае ВСУ работают, держим за них кулаки. Помогайте нашим воинам всеми доступными способами — и Херсон будет освобожден, а за ним и вся Украина.

Источник: Facebook Ігаля Левина.

Игаль Левин cчитает, что деоккупация Херсона началась
Игаль Левин cчитает, что деоккупация Херсона началась
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Теги:
#Украина #Россия #Война с Россией