Сценарист подкачал: сеть повеселило общение медведева с раненым российским солдатом (видео)

Пользователи сети откровенно потешаются над политиком и его умением вести диалог

Российский политик дмитрий медведев, лелеящий надежды на захват Украины, знатно опозорился во время пребывания в военном госпитале Ростова-на-Дону. Пытаясь показать заботу государства о раненных военнослужащих, он попросту не понимал, о чем говорить с пациентами заведения.

На видео, опубликованное пропагандистским изданием "ТАСС" быстро обратили внимание пользователи соцсетей. Все — благодаря эпичному диалогу, который медведев вел с одним из находящихся на лечении солдат.

По сути весь их разговор сводился к фактическому повторению слов друг за другом. Таким способом военный констатировал правильность весьма очевидных вопросов, задаваемых нынешним заместителем главы Совфеда рф.

"— У вас чё?

— Пулевое.

— Пулевое?

— Да.

— Плечо?

— Плечо".

Пользователи соцсетей отмечают, что подобные разговоры достойны пера самых именитых голливудских сценаристов. Другие же считают, что те, кто готовил эту встречу, не слишком заморачивался с подбором ее участников.

К слову, нашлись и те, кто отыскал схожести между визитом медведева и недавним приездом путина в другой госпиталь. Это может свидетельствовать, что к реальным раненым российским солдатам руководство Кремля даже не пытается "снизойти".

Следует отметить, что дмитрий медведев давно является объектом насмешек многих людей по всему миру, включая самих россиян. Его недавние заявления о необходимости заставить Украину "уважать россию" вызвали новый шквал шуток.

При этом не так давно он рассуждал о необходимости россиян относиться с пониманием к украинскому народу.