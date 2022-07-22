путин готовится объявить о "победе" рф в Украине: Каспаров назвал дату
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Многие диктаторы ориентировались на важные для себя даты, "подгоняя" к ним другие исторические события
На фоне ускорившейся подготовки россиян к проведению псевдореферендумов на временно оккупированных территориях можно заметить, что армия рф весьма устала от войны в Украине. Об этом свидетельствует и ее замедление на Донбассе, однако уходить враг пока не собирается. Более того — кровавый диктатор владимир путин может готовить заявление о некой мифической "победе" уже этой осенью.
Более точную дату в программе шеф-редактора издания OBOZREVATEL Ореста Сохара "Орестократия" озвучил российский оппозиционер и знаменитый гроссмейстер Гарри Каспаров. Он уверен, что путин хочет сделать свой 70-летний юбилей незабываемым.
По мнению Каспарова, именно 7 октября кремлевский руководитель объявит о частичной "победе" российской армии в границах временно оккупированных территорий Украины. Россиянин подчеркивает, что диктаторы очень любят собственные юбилеи, поэтому путин вполне способен сделать себе такой "подарок".
При этом Кремль во многом просчитался, вторгшись своей армией в Украину. Изначально российские политики надеялись полностью захватить южные и восточные области.
"То есть если не выйти на линию Днепра, то хотя бы выровнять линию фронта от Луганска до Одессы, — говорит Каспаров. — Одессу они тоже мечтали захватить, но, судя по всему, сейчас это уже перестало быть для них актуальным".
Сейчас для путина главное, чтобы солдаты смогли удержать уже захваченное, хорошо окопавшись. По словам Гарри Каспарова, это поможет Кремлю усадить киевскую власть за стол переговоров, при этом доминируя в диалоге.
"Но Украина с помощью американского оружия добилась определенных успехов, затормозив наступление, уничтожаются склады горючего и оружия. Мне кажется, это взрывы вызвали панику даже у российской пропаганды", — говорит оппозиционер.
Именно поэтому Каспаров считает, что уже ближайшие недели смогут решить исход войны Украины. Главное — позволить украинским военнослужащим достаточно активно возвращать оккупированные территории. Ведь это пошатнет путинские позиции.
"Украине нужно показать успех. Освобождение Херсона может как раз стать этим успехом", — подчеркнул он.
Херсон действительно является одной из основных точек, на которую ВСУ нацелены в первую очередь насчет контрнаступления. С каждым днем с передовой приходит все больше новостей о ликвидированных врагах и складах с боеприпасами в этом районе. Также местные коллаборанты решили закрыть для передвижения важный стратегически Антоновский мост — после двух прицельных попаданий ВСУ ракетами.
Военные аналитики считают, что при достаточном упорстве и наличии вооружения украинская армия с легкостью может "захлопнуть" Херсонский "котел".