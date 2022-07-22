путин готовится объявить о "победе" рф в Украине: Каспаров назвал дату

Многие диктаторы ориентировались на важные для себя даты, "подгоняя" к ним другие исторические события

На фоне ускорившейся подготовки россиян к проведению псевдореферендумов на временно оккупированных территориях можно заметить, что армия рф весьма устала от войны в Украине. Об этом свидетельствует и ее замедление на Донбассе, однако уходить враг пока не собирается. Более того — кровавый диктатор владимир путин может готовить заявление о некой мифической "победе" уже этой осенью.

Более точную дату в программе шеф-редактора издания OBOZREVATEL Ореста Сохара "Орестократия" озвучил российский оппозиционер и знаменитый гроссмейстер Гарри Каспаров. Он уверен, что путин хочет сделать свой 70-летний юбилей незабываемым.

По мнению Каспарова, именно 7 октября кремлевский руководитель объявит о частичной "победе" российской армии в границах временно оккупированных территорий Украины. Россиянин подчеркивает, что диктаторы очень любят собственные юбилеи, поэтому путин вполне способен сделать себе такой "подарок".

При этом Кремль во многом просчитался, вторгшись своей армией в Украину. Изначально российские политики надеялись полностью захватить южные и восточные области.

"То есть если не выйти на линию Днепра, то хотя бы выровнять линию фронта от Луганска до Одессы, — говорит Каспаров. — Одессу они тоже мечтали захватить, но, судя по всему, сейчас это уже перестало быть для них актуальным".

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Сейчас для путина главное, чтобы солдаты смогли удержать уже захваченное, хорошо окопавшись. По словам Гарри Каспарова, это поможет Кремлю усадить киевскую власть за стол переговоров, при этом доминируя в диалоге.

"Но Украина с помощью американского оружия добилась определенных успехов, затормозив наступление, уничтожаются склады горючего и оружия. Мне кажется, это взрывы вызвали панику даже у российской пропаганды", — говорит оппозиционер.

Именно поэтому Каспаров считает, что уже ближайшие недели смогут решить исход войны Украины. Главное — позволить украинским военнослужащим достаточно активно возвращать оккупированные территории. Ведь это пошатнет путинские позиции.

"Украине нужно показать успех. Освобождение Херсона может как раз стать этим успехом", — подчеркнул он.

Херсон действительно является одной из основных точек, на которую ВСУ нацелены в первую очередь насчет контрнаступления. С каждым днем с передовой приходит все больше новостей о ликвидированных врагах и складах с боеприпасами в этом районе. Также местные коллаборанты решили закрыть для передвижения важный стратегически Антоновский мост — после двух прицельных попаданий ВСУ ракетами.

Военные аналитики считают, что при достаточном упорстве и наличии вооружения украинская армия с легкостью может "захлопнуть" Херсонский "котел".