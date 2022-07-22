Россияне "буксуют" возле Славянска и активизировались в Энергодаре: свежие карты боев

Пока особой активности россияне не проявляют, вероятно, переходя к глухой обороне

Российские военные значительно замедлились в своем продвижении на Донбассе по сравнению с предыдущими несколькими неделями. Они по-прежнему продолжают "кружить" в районе Славянска, Сиверска и Бахмута, однако еще не захватили ни единого стратегически важного населенного пункта. На южном направлении оккупанты и вовсе вынуждены переходить в оборону, местами жертвуя здравым смыслом и правилами безопасности, "охотясь" на ядерные объекты.

Об этом и многом другом сообщили аналитики американского Института изучения войны, демонстрируя свежие карты боев в Украине на утро 22 июля. Исследователи подчеркивают, что временный период "затишья" вряд ли будет долгим, но пока даже официально объявленная "оперативная пауза" была у россиян активней.

Основные направления фронта остаются прежними — это Донбасс, Харьков и часть временно оккупированной территории южных областей. На последнем участке россияне пытаются уйти полностью в оборону, постоянно страдая от уничтожения складов с боеприпасами.

Карта боев в Украине 22 июля

Донбасс

По состоянию на 21 июля россияне не добились любых крупных успехов в районе Сиверска, Бахмута и Славянска. Более того — значительно снизилось количество наземных ударов, которые наносятся на "стыке" Харьковской и Донецкой областей. Аналитики ISW предполагают, что Славянск и Бахмут окажутся не по зубам российской армии вообще.

Свежие карты боев на Донбассе 22 июля

Активные бои проходят по направлению от Изюма к Барвинково, обстреливаются ближайшие села. К Славянску оккупанты не могут подступиться из-за непростой местности, окружающей город — здесь они регулярно "отгребают" от украинских защитников, занимающих весьма выгодные позиции.

Также у армии рф наблюдаются серьезные проблемы с продвижением по направлению от Лисичанска, что свидетельствует о торможении войск, надеющихся на захват Северска.

Проблемы наблюдаются у оккупантов и возле Бахмута. Накануне они пытались атаковать в этом районе по линии Клиново-Вершина, однако потерпели неудачу. Вполне вероятно, что они рискнут продвинуться к городу с Покровского, также сохраняется высокий риск обстрелов.

Харьков

Свежие карты боев за Харьков 22 июля

К северу от Харькова 21 июля российские захватчики пытались вести наземную атаку, которая была успешно отбита ВСУ. Также россияне надеялись продвинуться по направлению Великие Проходы — Питомник (тоже не удалось). Из-за регулярных неудач на этом направлении захватчики усилили ракетные и артиллерийские обстрелы отдельных районов Харькова.

Юг Украины

Свежие карты боев за Херсон 22 июля

Российские войска на оккупированной территории Херсонщины и Николаевщины пытаются в основном сдерживать контрнаступление украинской армии. Накануне оккупантами была совершена попытка наступления рядом с Андреевкой и Лозовым на Херсонщине, однако успехом это не увенчалось. Регулярно уничтожаются склады с боеприпасами и военная техника врага.

Чтобы хоть как-то сдержать продвижение ВСУ, россияне решили обустроить себе настоящую военную базу в Энергодаре. В качестве помещения используется один из энергоблоков Запорожской АЭС, куда враг стянул часть своего вооружения. Это весьма взрывоопасно и может привести к крупной катастрофе.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что вскоре ситуация на фронте может измениться еще больше, ведь украинцы получат дополнительные поставки оружия. На этот раз — от Великобритании.