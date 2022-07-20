Украинский журналист Денис Попович объяснил логику ударов ВСУ на южном направлении

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области продолжается и проходит успешно. Поскольку военная операция еще продолжается, то громких заявлений до ее завершения никто не будет делать, сообщает нам ОК "Юг". Позволю себе в связи с этим немного рассуждений.

Видимо, вы обратили внимание на вчерашний обстрел подразделениями ВСУ Каховской ГЭС и сегодняшние пуски по Антоновскому мосту в Херсоне. Это две основные переправы через Днепр в этом районе, с помощью которых россияне могут снабжать свои войска на правом берегу Днепра.

На мой взгляд, удары по этим объектам — это не рядовая "бавовна", и не охота на Кириенко, который побывал в понедельник на Каховский ГЭС. Это сигнал россиянам, что обе переправы уже находятся под огневым контролем ВСУ. Поэтому процесс поставки по ним, отныне, мягко говоря, усложнен.

А без снабжения вы долго не продержитесь. Поэтому приглашаем к очередному "жесту доброй воли", относительно добровольного освобождения Херсона…

Будет ли такой жест или нет – посмотрим, но, кажется, операция по освобождению Херсона будет действительно носить хирургический характер – и скальпель для этого уже есть.

Так и с мостом оккупантов через Керченский пролив (когда и если мы сможем до него достать). Разрушить мост тактическими ракетами (если они не ядерные), действительно, очень трудно. Но и разрушать, в принципе, не нужно. Можно только запретить по нему ездить.