Высокопоставленный путинский чиновник мог попасть под обстрелы в Новой Каховке: что известно

Российские пропагандисты дали протитворечивую информацию

Заместитель главы администрации российского диктатора владимира путина Сергей Кириенко, которого после 24 февраля назначили новым "надзирателем" за т.н. "лднр", якобы попал под обстрел ВСУ в Новой Каховке.

Как сообщают российские пропагандистские телеграм-каналы, Кириенко вместе с т.н. "главой" оккупационной администрации Херсона Владимиром Сальдо отправились туда, чтобы проинспектировать последствия ударов ВСУ по складам боеприпасов, которые в россии называют "складом селитры".

Пропагандисты сообщают, что удар был нанесен когда участники собрания уже собирались разъезжаться. Они якобы успели спрятаться в подземных укрытиях и не пострадали.

Стоит отметить, что российское пропагандистское издание "РИА" сообщило, что удар был нанесен уже после того, как Кириенко уехал оттуда, из чего следует, что прятаться в подвалах он не мог.

Вместе с тем другие российские телеграм-каналы пишут, что вследствие обстрела по меньшей мере два солдата оккупантов были ликвидированы, а еще один пропал без вести.

Что на самом деле там произошло и действительно ли Кириенко удалось уехать оттуда невредимым в настоящее время неизвестно.

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Как сообщалось ранее, в настоящее время Кириенко и его подчиненные заняты подготовкой т.н. "референдумов" на оккупированных территориях, поэтому должность "надзирателя" за ОРДЛО может занять не кто иной, как бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, который прославился своими вечными спорами с основателем SpaceX Илоном Маском.