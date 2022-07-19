Высокопоставленный путинский чиновник мог попасть под обстрелы в Новой Каховке: что известно
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Российские пропагандисты дали протитворечивую информацию
Заместитель главы администрации российского диктатора владимира путина Сергей Кириенко, которого после 24 февраля назначили новым "надзирателем" за т.н. "лднр", якобы попал под обстрел ВСУ в Новой Каховке.
Как сообщают российские пропагандистские телеграм-каналы, Кириенко вместе с т.н. "главой" оккупационной администрации Херсона Владимиром Сальдо отправились туда, чтобы проинспектировать последствия ударов ВСУ по складам боеприпасов, которые в россии называют "складом селитры".
Пропагандисты сообщают, что удар был нанесен когда участники собрания уже собирались разъезжаться. Они якобы успели спрятаться в подземных укрытиях и не пострадали.
Стоит отметить, что российское пропагандистское издание "РИА" сообщило, что удар был нанесен уже после того, как Кириенко уехал оттуда, из чего следует, что прятаться в подвалах он не мог.
Вместе с тем другие российские телеграм-каналы пишут, что вследствие обстрела по меньшей мере два солдата оккупантов были ликвидированы, а еще один пропал без вести.
Что на самом деле там произошло и действительно ли Кириенко удалось уехать оттуда невредимым в настоящее время неизвестно.
Как сообщалось ранее, в настоящее время Кириенко и его подчиненные заняты подготовкой т.н. "референдумов" на оккупированных территориях, поэтому должность "надзирателя" за ОРДЛО может занять не кто иной, как бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, который прославился своими вечными спорами с основателем SpaceX Илоном Маском.