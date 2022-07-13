"путин его любит": новым куратором Донбасса может стать одиозный чиновник рф

Скандальный россиянин может заняться оккупированными территориями Украины

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, который известен своими "войнами" в соцсетях с Илоном Маском, в ближайшее время должен перейти на работу в администрацию президента (АП) рф, где может стать куратором так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Об этом в среду, 13 июля, "Медузе" рассказали три источника, близкие к кремлю. Кроме того, эту информацию подтвердил знакомый Рогозина.

Рогозин может получить должность помощника президента или заместителя руководителя АП, заняв место ответственного за Донбасс Дмитрия Козака, который после начала полномасштабного вторжения рф в Украину попал в немилость к президенту рф. Сместил Козака с этой "должности" Сергей Кириенко, который является руководителем внутриполитического блока кремля. К слову, именно Кириенко называют потенциальным преемником путина. Подчиненные Кириенко сейчас готовят "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины.

Источник отметил, что Рогозин получит должность куратора Донбасса лишь после того, как на захваченных украинских территориях пройдут "референдумы". В итоге в рф хотят, чтобы он стал вице-премьером и занимал должность полпреда в новом федеральном округе, образованном из "ЛНР", "ДНР" и других захваченных территорий Украины.

Отметим, все три источника "Медузы" подчеркнули, что Рогозин "находится в фаворе у президента": "Президент его любит — и давно". путин дважды во время войны публично встречался с Рогозиным. Оба раза общение главы кремля с главой "Роскосмоса" было очень доброжелательным. Добавим, что путину нравится "исполнительность" и показной патриотизм Рогозина.

В команде российского оппозиционера Алексея Навального еще до начала полномасштабной войны называли Рогозина самым нелепым российским чиновником. Про него даже сняли видео.

Напомним в апреле Рогозин угрожал Западу прекратить совместное сотрудничество на Международной космической станции. К слову, американский астронавт Скотт Келли поставил Дмитрия на место.