Укр

Илон Маск ответил Рогозину по поводу "поставок "Старлинков" фашистам в Украине"

Автор
Дмитрий Ищенко Дмитрий Ищенко
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Система приема спутникового интернета Starlink
Система приема спутникового интернета Starlink

Маск ответил Рогозину по поводу использования систем Starlink украинскими военными

Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск, поддерживающий Украину в борьбе против российской агрессии, ответил одиозному директору Роскосмоса Дмитрию Рогозину на его слова о поставках в Украину систем спутникового интернета Starlink.

В своем аккатунте в Твиттер Маск в понедельник, 9 мая, опубликовал скрины на русском и английском языках слов рогозина, разошедшихся по российским СМИ, о том, что гендиректор SpaceX "причастен к снабжению фашистских сил на Украине средствами военной связи".

В том же заявлении Рогозин также разразился угрозами в адрес Маска: "за это (за поставки "Старлинк" Украине,— ред.) придется отвечать по-взрослому, Илон, как бы ты дурака не включал".

В ответ Маск написал: "Слово "нацист" означает не то, что он, кажется, думает", тем самым по сути отказавшись признавать российскую версию, что "рф воюет в Украине против нацистов".

Как сообщалось, через несколько дней после начала широкомасштабного российского вторжения вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров обратился к американскому бизнесмену Илону Маску с просьбой предоставить Украине доступ к скоростному интернету Starlink. Маск откликнулся и отправил оборудование в Украину.

28 февраля первые терминалы Starlink, по словам Федорова, прибыли в Украину.

Теги:
#Украина #Россия #Дмитрий Рогозин #Илон Маск #Starlink
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