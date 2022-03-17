Украинцы оценили подарок от Илона Маска

Приложение Маска стало самым популярным среди украинцев

После того, как Илон Маск направил Украине партию станций спутникового интернета Starlink, одноименное приложение стало наиболее загружаемым среди украинцев. Как сообщает "Телеграф", об этом пишет министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook.

Как пояснил Фёдоров, приложение Starlink позволяет на смартфоне получить доступ к спутниковому интернету от Space-X. По данным Минцифры, во всем мире в обоих магазинах App Store и Google Play количество загрузок приложения достигло 21 000 раз в воскресенье, 13 марта. Федоров говорит, что это наибольшее число скачиваний в мире за один день. Интересно, что большинство инсталляций было осуществлено из Украины.

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Более того, Федоров заявил, что Starlink скачали в нашей стране почти 100 000 раз. Таким образом, за последние две недели число установок приложения в мире выросло более чем в три раза.

Глава Минцифры сообщил, что станции спутникового интернета Starlink уже работают в Украине. Цель – поддержать надлежащее функционирование критической инфраструктуры, услуги в сфере здравоохранения, финансов, энергетики.

Как объясняет Федоров, Starlink обеспечивает широкополосный доступ в интернет в любых точках, где доступ ненадежен или вообще отсутствует. Приложение необходимо для установления связи со спутником и работы интернета.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что американский миллиардер Илон Маск вызвал российского диктатора путина на поединок за Украину. На предложение сразу отозвался кадыров, обозвав известного изобретателя.