Кадыров пытался вступиться за путина в "поединке" с Маском, но сделал еще хуже

Американец после выпада в его сторону главы Чечни переименовал свой Twitter-аккаунт именем Илона.

Американский миллиардер и изобретатель Илон Маск продолжает троллить российского президента владимира путина. После того как он вызвал кровавого диктатора на поединок за Украину, на него посыпалось множество гневных постов от путинских приспешников, но Маск не растерялся и заявил, что готов сразиться даже одной левой.

Баталии развернулись в Twitter-аккаунте изобретателя.

Не обошлось, конечно, без вмешательств в дискуссию путинского фанатика рамзана кадырова, который в крайне пренебрежительной манере обратился к Илону Маску, назвав его Илоной. Глава Чечни обозвал изобретателя с мировым именем "твиттерным блогером" и добавил, что ему следует пройти тренинги в Чечне.

На что Илон Макс ответил следующее: "Спасибо за предложение, но такое замечательное обучение дало бы мне большое преимущество. Если он (Путин — ред.) боится биться, я готов использовать только свою левую руку, и это я еще даже не левша".

Кроме того, американский миллиардер переименовал себя в Twitter в Илон Маск.

Напомним, что на вызов Илона Маска путину отреагировал даже терпящий унижение от американских космонавтов глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он опубликовал стихотворение Пушкина о бесенке со "Сказкио попе и работнике его Балде". Кстати, Илон Маск и на этот выпад ответил очень удачно.

"Я вижу, что вы жесткий переговорщик! Ладно, вы можете получить на 10% больше денег за просмотр", — ответил Маск Рогозину.

Ранее "Телеграф" сообщал, что командир экипажа SpaceX лично привез из США помощь украинским военным.