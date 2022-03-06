"Иди работать в МакДональдс": американский космонавт на русском языке унизил главу Роскосмоса

Отставной капитан ВМС США поставил на место Дмитрия Рогозина

Американский космонавт Скотт Келли не выдержал нападок главы "Роскосмоса". Дмитрий Рогозин продолжает возмущаться санкциями США, объявленными из-за военного вторжением россии в Украину. А недавно пренебрежительно высказался о санкционной политике Соединенных Штатов.

Келли на чисто русском языке объяснил Рогозину, чего на самом деле стоит вся его российская космическая программа без дополнительных инвестиций извне.

"Димон, без этих флагов и иностранной валюты, которую они приносят, твоя космическая программа выеденного яйца не будет стоить. Может, найдёшь себе работу в Макдональдсе, если Макдональдс ещё существует в россии", — написал Келли в Twitter.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на американском телевидении появилась пародия на президента россии путина. Актер Энди Серкис, который сыграл роль Голлума в трилогии "Властелин колец", спародировал диктатора, обложенного санкциями со всех сторон.