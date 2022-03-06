Укр

"Иди работать в МакДональдс": американский космонавт на русском языке унизил главу Роскосмоса

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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На фото слева - Скотт Келли Новость обновлена 06 марта 2022, 22:17
На фото слева - Скотт Келли

Отставной капитан ВМС США поставил на место Дмитрия Рогозина

Американский космонавт Скотт Келли не выдержал нападок главы "Роскосмоса". Дмитрий Рогозин продолжает возмущаться санкциями США, объявленными из-за военного вторжением россии в Украину. А недавно пренебрежительно высказался о санкционной политике Соединенных Штатов.

Келли на чисто русском языке объяснил Рогозину, чего на самом деле стоит вся его российская космическая программа без дополнительных инвестиций извне.

"Димон, без этих флагов и иностранной валюты, которую они приносят, твоя космическая программа выеденного яйца не будет стоить. Может, найдёшь себе работу в Макдональдсе, если Макдональдс ещё существует в россии", — написал Келли в Twitter.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на американском телевидении появилась пародия на президента россии путина. Актер Энди Серкис, который сыграл роль Голлума в трилогии "Властелин колец", спародировал диктатора, обложенного санкциями со всех сторон.

Теги:
#Роскосмос #Дмитрий Рогозин #Скотт Келли
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