Остановят ли Путина санкции и удар по "Северному потоку-2"

Санкции обоюдное оружие, которое в руках РФ может стать даже опаснее для Украины

Признание РФ "независимости" так называемых "ЛДНР" уже вызвало первые реакции со стороны Запада, так, по данным немецких СМИ, канцлер Германии Олаф Шольц заявил об остановке процесса сертификации газопровода "Северный поток-2".

"Телеграф" поинтересовался у экспертов, может ли это удержать РФ от дальнейших агрессивных шагов в отношении Украины и насколько могут быть эффективны санкции.

Ввод в строй – затянется, отмена – маловероятна

По мнению сопредседателя Фонда энергетических стратегий Дмитрия Марунича, отзыв сертификации СП-2 со стороны Минэкономики Германии пока особо никак не бьет по России.

"Трудно сказать, что будет дальше, сейчас очевидно, что процесс сертификации придется начинать снова, то есть подавать документы и рассматривать их. В итоге это займет месяцы, в течение которых думаю все решится – или ЕС введет какие-то новые санкции, или стороны договорятся", — считает эксперт.

Дмитрий Марунич

Сам собеседник "Телеграфа" склоняется в пользу того, что будет достигнут консенсус.

"В Европе отчетливый газовый дефицит, рост цен на топливо. "Закрыть" его за счет поставок сжиженного газа из США – утопия, там нет таких объемов необходимых Европе. Дополнительные объемы, идущие в ЕС сейчас — это лишь следствие роста цен на газ, обычно этот объем сжиженного газа продавался в Юго-Восточной Азии, где цены традиционно выше. Запуск же "Северного потока" должен помочь снизить цену на газ для европейцев", — считает Дмитрий Марунич.

По мнению директора специальных проектов в Научно-техническом центре "Психея" Геннадия Рябцева, к заявлению Олафа Шольца следует относиться осторожно.

Геннадий Рябцев

"Сертификация "Северного потока-2" процесс сложный и многоступенчатый, в котором участвуют ряд организаций – Минэкономики Германии, комиссии и агентства ЕС. Отзыв рекомендаций по сертификации трубопровода со стороны одной из этих структур, несомненно затянет вопрос его запуска, но вовсе не значит, что проект будет отменен", — подчеркнул эксперт.

Путь санкций – путь в никуда

По мнению Дмитрия Марунича ситуация с СП-2 ярко демонстрирует слабую эффективность санкций против РФ и чрезмерное внимание, которое уделяется им в Украине.

"Все эти годы РФ живет под санкциями, но ее ослабления совершенно не видно. Более того, как показывает опыт, они просто непродуктивны. Возьмем Иран, живущий под более жесткими санкциями, чем Россия – он отнюдь не пал, живет и развивается. А ведь РФ куда более мощный экономический и геополитический игрок, торговать с которым хотят многие. Такими шагами Россию еще больше подталкивают к глобальному союзу с Китаем", — считает Марунич.

По мнению собеседника "Телеграфа" наиболее продуктивным выходом из ситуации был бы международный саммит с участием всех заинтересованных сторон, которые бы договорились на основании соблюдения национальных интересов всех сторон.

Россия тоже может ударить санкциями, будет больно

Более того, как отметили оба эксперта, в руках РФ и союзной Беларуси есть куда более эффективный способ наложить "санкции" уже на Украину. Речь идет о поставке нефтепродуктов, от половины до двух третей которых попадает в нашу страну именно из этих двух стран.

"Если на ввоз топлива в Украину будет наложено эмбарго, нам будет просто нечем заменить его, тем более быстро. Единственная надежда на чувство доброй воли с их стороны и то, что эта торговля выгодна и РФ, и Беларуси (5,5 млрд дол по итогам 11 месяцев 2021 года – прим. авт.), хотя свой товар они могут продать и в другом месте, просто в Украину его удобнее всего везти", — отмечает Дмитрий Марунич.

Геннадий Рябцев отмечает, что эмбарго или хотя бы сокращение поставок топлива в Украину в ближайший 1-2 месяца могут сорвать посевную кампанию, так как заместить поставки дизельного топлива в Украину попросту нечем.

Как сообщал "Телеграф", на организацию замещения поставок топлива из РФ и Беларуси может потребоваться не менее месяца, в течение которого цена на бензин и дизтопливо может вырасти в разы, а то и в десятки раз.