Чи зупинять Путіна санкції та удар по "Північному потоку-2"

Санкції обопільна зброя, яка в руках РФ може стати навіть небезпечнішою для України

Визнання РФ "незалежності" про "ЛДНР" вже викликало перші реакції з боку Заходу, так, за даними німецьких ЗМІ, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про зупинення процесу сертифікації газопроводу "Північний потік-2".

"Телеграф" поцікавився в експертів, чи це може утримати РФ від подальших агресивних кроків щодо України і наскільки можуть бути ефективні санкції.

Введення в дію — затягнеться, скасування — малоймовірне

На думку співголови Фонду енергетичних стратегій Дмитра Марунича, відгук сертифікації СП-2 з боку Мінекономіки Німеччини поки що особливо ніяк не б’є по Росії.

"Важко сказати, що буде далі, зараз очевидно, що процес сертифікації доведеться починати знову, тобто подавати документи та розглядати їх. У результаті це займе місяці, протягом яких думаю все вирішиться – чи ЄС запровадить якісь нові санкції, або сторони домовляться", — вважає експерт.

Дмитро Маруніч

Сам співрозмовник "Телеграфа" схиляється на користь того, що буде досягнуто консенсусу.

"У Європі яскраво виражений газовий дефіцит і зростання цін на паливо. "Закрити" його за рахунок поставок зрідженого газу зі США – утопія, там немає таких обсягів необхідних Європі. Додаткові обсяги, що йдуть у ЄС зараз, — це лише наслідок зростання цін на газ, зазвичай цей обсяг зрідженого газу продавався в Південно-Східній Азії, де ціни традиційно вищі. Запуск "Північного потоку" має допомогти знизити ціну на газ для європейців", — вважає Дмитро Марунич.

На думку директора спеціальних проектів у Науково-технічному центрі "Психея" Геннадія Рябцева, до заяви Олафа Шольца слід ставитися обережно.

Геннадій Рябцев

"Сертифікація "Північного потоку-2" процес складний і багатоступінчастий, в якому беруть участь низка організацій – Мінекономіки Німеччини, комісії та агентства ЄС. Відкликання рекомендацій щодо сертифікації трубопроводу з боку однієї з цих структур, безсумнівно, затягне питання його запуску, але зовсім не означає, що проект буде скасовано", — наголосив експерт.

Шлях санкцій – шлях у нікуди

На думку Дмитра Марунича, ситуація з СП-2 яскраво демонструє слабку ефективність санкцій проти РФ і надмірну увагу, яка приділяється їм в Україні.

"Усі ці роки РФ живе під санкціями, але її ослаблення зовсім не видно. Більше того, як показує досвід, вони просто непродуктивні. Візьмемо Іран, який живе під жорсткішими санкціями, ніж Росія — він аж ніяк не впав, живе і розвивається. А РФ значно потужніший економічний і геополітичний гравець, торгувати з яким хоче багато хто. Такими кроками Росію ще більше підштовхують до глобального союзу з Китаєм", — вважає Марунич.

На думку співрозмовника "Телеграфа", найбільш продуктивним виходом із ситуації був би міжнародний саміт за участю всіх зацікавлених сторін, які б домовилися на підставі дотримання національних інтересів усіх сторін.

Росія теж може вдарити санкціями, буде боляче

Більше того, як зазначили обидва експерти, в руках РФ і союзної Білорусі є набагато ефективніший спосіб накласти "санкції" вже на Україну. Йдеться про постачання нафтопродуктів, від половини до двох третин яких потрапляє до нашої країни саме з цих двох країн.

"Якщо на ввезення палива в Україну буде накладено ембарго, нам буде просто нічим замінити його, тим більше швидко. Єдина надія на почуття доброї волі з їхнього боку і те, що ця торгівля вигідна і РФ, і Білорусі (5,5 млрд дол за підсумками 11 місяців 2021 року – прим. авт.), хоча свій товар вони можуть продати і в іншому місці, просто в Україну його найзручніше везти", — зазначає Дмитро Марунич.

Геннадій Рябцев зазначає, що ембарго або хоча б скорочення постачання палива в Україну в найближчі 1-2 місяці можуть зірвати посівну кампанію, оскільки замістити поставки дизельного палива в Україну просто нема чим.

Як повідомляв "Телеграф", на організацію заміщення поставок палива з РФ та Білорусі може знадобитися не менше місяця, протягом якого ціна на бензин та дизпаливо може зрости в рази, а то й у десятки разів.