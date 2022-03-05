"Санкции, моя прелесть?": путина, жаждущего Киев, спародировали на американском ТВ (видео)
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В США высмеяли президента рф.
На американском ТВ на фоне полномасштабного вторжения рф в Украину появилась пародия на президента россии владимира путина, который 5 марта пригрозил странам НАТО.
Соответствующее видео доступно на Youtube-канале The Late Show with Stephen Colbert.
На днях актер Энди Серкис, который сыграл роль Голлума в трилогии "Властелин колец", посетил шоу Стивена Кольбера. Там Серкис решил спародировать владимира путина, войска которого уже 10 дней ведут бои в Украине.
"Мы хотим этого. Нам это нужно. Нам нужен Киев! Нет, моя прелесть, они должны ввести санкции! Санкции? Санкции, моя прелесть? Если они что-то сделают, мы вернем им все сполна", — Серкис вошел в роль путина.
Добавим, что путин очень хотел захватить киев в первые дни войны, однако его блицкриг провалился.
Напомним, 5 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообщался с кровавым диктатором владимиром путиным, а также передал ему предложение президента Украины Владимира Зеленского. Кроме того, в субботу российские оккупанты обстреляли мирных жителей.