TikTok решил уйти из россии: в чем причина

TikTok закрывают в россии после начала вторжения в Украину

Социальная сеть TikTok решила приостановить свою работу в россии из-за нового закона о "борьбе с фейками", который был введен на фоне начала военного вторжения в Украину.

Об этом сообщается в официальном аккаунте соцсети в Твиттер.

"В свете нового российского закона о "фейковых новостях" у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямую трансляцию и новый контент для нашего видеосервиса, пока мы рассматриваем последствия этого закона для безопасности", — говорится в сообщении.

Вместе с тем отмечается, что функция обмена сообщениями все еще будет продолжать работу.

В сообщении также указано, что руководство TikTok продолжит отслеживать ситуацию в россии, чтобы понять, когда работа соцсети будет полностью восстановлена.

Примечательно, что ранее в россии уже запретили работать соцсети Facebook, а также наблюдались серьезные проблемы с доступом к Twitter и YouTube.

Как сообщалось ранее, после того, как кровавый диктатор владимир путин объявил войну против Украины, многие западные компании отказались от сотрудничества с россиянами. Среди таких, например, крупнейшие в мире платежные компании Visa и Mastercard, которые ввели серьезные ограничения на пользование своими картами на территории рф.