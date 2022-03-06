TikTok вирішив піти з росії: у чому причина

TikTok закривають у росії після початку вторгнення в Україну

Соціальна мережа TikTok вирішила призупинити свою роботу в Росії через новий закон про "боротьбу з фейками", який було запроваджено на тлі початку військового вторгнення в Україну.

Про це повідомляється в офіційному акаунті соцмережі вТвіттері.

"У світлі нового російського закону про "фейкові новини" у нас немає іншого вибору, окрім як призупинити пряму трансляцію та новий контент для нашого відеосервісу, поки ми розглядаємо наслідки цього закону для безпеки", — йдеться у повідомленні.

Водночас наголошується, що функція обміну повідомленнями все ще продовжуватиме роботу.

У повідомленні також зазначено, що керівництво TikTok продовжить відслідковувати ситуацію в росії, щоб зрозуміти, коли роботу соцмережі буде повністю відновлено.

Примітно, що раніше в росії вже заборонили працювати соцмережі Facebook, а також спостерігалися серйозні проблеми з доступом до Twitter та YouTube.

Як повідомлялося раніше, після того, як кривавий диктатор володимир путін оголосив війну проти України, багато західних компаній відмовилися від співпраці з росіянами. Серед таких, наприклад, найбільші у світі платіжні компанії Visa та Mastercard, які запровадили серйозні обмеження на користування своїми картками на території росії.