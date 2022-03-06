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"Йди працювати в МакДональдз": американський космонавт російською мовою принизив главу Роскосмосу

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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На фото зліва — Скотт Келлі Новина оновлена 06 березня 2022, 22:17
На фото зліва — Скотт Келлі

Відставний капітан ВМС США поставив на місце Дмитра Рогозіна

Американський космонавт Скотт Келлі не витримав нападу глави "Роскосмосу". Дмитро Рогозін продовжує обурюватися санкціями США, оголошеними через військове вторгнення росії в Україну. А нещодавно зневажливо висловився про санкційну політику Сполучених Штатів.

Келлі суто російською пояснив Рогозіну, чого насправді вартує вся його російська космічна програма без додаткових інвестицій ззовні.

"Дімон, без цих прапорів та іноземної валюти, яку вони приносять, твоя космічна програма виїденого яйця не буде коштувати. Може, знайдеш собі роботу в МакДональдзі, якщо МакДональдз ще існує в росії", — написав Келлі у Twitter.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на американському телебаченні з’явилася пародія на президента росії путіна. Актор Енді Серкіс, який зіграв роль Голлума у трилогії "Володар кілець", спародіював диктатора, обкладеного санкціями з усіх боків.

Теги:
#Роскосмос #Дмитро Рогозін #Скотт Келлі
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