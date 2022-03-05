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"Санкції, мій скарбе?": Путіна, який прагне завоювати Київ, спародіювали на американському ТБ (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Голлум і Володимир Путін Новина оновлена 05 березня 2022, 23:56
Голлум і Володимир Путін

У США висміяли президента росії.

На американському ТБ на тлі повномасштабного вторгнення рф в Україну з’явилася пародія на президента росії володимира путіна, який 5 березня пригрозив країнам НАТО.

Відповідне відео доступне на Youtube-каналі The Late Show with Stephen Colbert.

Днями актор Енді Серкіс, який зіграв роль Голума у трилогії "Володар кілець", відвідав шоу Стівена Кольбера. Там Серкіс вирішив спародувати володимира путіна, війська якого вже 10 днів ведуть бої в Україні.

"Ми хочемо цього. Нам це потрібно. Нам потрібен Київ! Ні, мій скарбе, вони повинні ввести санкції! Санкції? Санкції, мій скарбе? Якщо вони щось зроблять, ми повернемо їм все сповна", — Серкіс увійшов у роль путіна.

Додамо, що путін дуже хотів захопити київ у перші дні війни, проте його бліцкриг провалився.

Нагадаємо, 5 березня президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган поспілкувався з кривавим диктатором володимиром путіним, а також передав йому пропозицію президента України Володимира Зеленського. Крім того, у суботу російські окупанти обстріляли мирних жителів.

Теги:
#Україна #Росія #Володимир Путін #Голлум
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